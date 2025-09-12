Noslin: “Il PSV mi voleva, ma il blocco del mercato...”
Queste le dichiarazioni dell'attaccante biancoceleste ai microfoni di ESPN Olanda
Tijjani Noslin ha svelato ai microfoni di ESPN Olanda un retroscena di mercato: quest’estate l’attaccante biancoceleste era ad un passo dalla cessione, ma il blocco del mercato ha fatto saltare tutto. Ecco le sue dichiarazioni integrali
Le dichiarazioni di Noslin sulla cessione sfumata quest'estate
L'interesse del PSV? È vero, c'è stata una trattativa, ma alla Lazio è stato imposto il blocco del mercato. Per questo motivo non hanno potuto più fare acquisti in entrata e hanno cercato di tenere i giocatori che hanno in rosa.
Le parole di Noslin sul suo futuro e sulla situazione della Lazio
La Lazio per tornare a muoversi sul mercato deve prima pagare il blocco di 100 milioni di euro. Probabilmente a gennaio la situazione sarà risolta. Prestito all'Ajax? Se il club sarà d'accordo, vedremo. Ora non hanno alcun interesse a vendermi o a cedermi in prestito.