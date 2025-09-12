Noslin: “Il PSV mi voleva, ma il blocco del mercato...”

Queste le dichiarazioni dell'attaccante biancoceleste ai microfoni di ESPN Olanda

Emanuele Petrucci /
Noslin

Tijjani Noslin ha svelato ai microfoni di ESPN Olanda un retroscena di mercato: quest’estate l’attaccante biancoceleste era ad un passo dalla cessione, ma il blocco del mercato ha fatto saltare tutto. Ecco le sue dichiarazioni integrali

Noslin
Noslin - Fraioli

Le dichiarazioni di Noslin sulla cessione sfumata quest'estate

L'interesse del PSV? È vero, c'è stata una trattativa, ma alla Lazio è stato imposto il blocco del mercato. Per questo motivo non hanno potuto più fare acquisti in entrata e hanno cercato di tenere i giocatori che hanno in rosa.

Le parole di Noslin sul suo futuro e sulla situazione della Lazio

La Lazio per tornare a muoversi sul mercato deve prima pagare il blocco di 100 milioni di euro. Probabilmente a gennaio la situazione sarà risolta. Prestito all'Ajax? Se il club sarà d'accordo, vedremo. Ora non hanno alcun interesse a vendermi o a cedermi in prestito.

