Grosso: "Occasione per ripartire. Sarri ha scritto la storia…"

Il prossimo avversario della Lazio è il Sassuolo, che ospiterà la squadra di Maurizio Sarri al Mapei Stadium domenica alle 18:00. I neroverdi sono reduci da due sconfitte, mentre i biancocelesti vanno in cerca di conferme dopo la brutta sconfitta a Como e la convincente vittoria casalinga contro l'Hellas Verona.

Sulle colonne de Il Messaggero, l'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha rilasciato alcune dichiarazione sulle condizioni della sua squadra e la Lazio, prossima avversaria dei neroverdi.

Le parole di Fabio Grosso al Messaggero

Fabio Grosso - Via onefootball (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

I risultati per ora non ci stanno dando ragione, ma ogni partita è un'occasione per ripartire. Sapevamo che il livello sarebbe stato più alto, sono contento di essere qui a lottare con questi ragazzi dopo esserci guadagnati insieme il salto di categoria"

Sulla Lazio e Sarri