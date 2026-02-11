Portanova: "Il tifoso della Lazio merita di più. Sarri? Sta facendo il massimo"

Daniele Portanova, ex difensore del Genoa, Napoli e Bologna e grande tifoso laziale, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la situazione attuale che si sta vivendo nel mondo Lazio.

Le dichiarazioni di Daniele Portanova a Radio Laziale

La rosa della Lazio

Faccio i complimenti alla squadra, perché comunque si vede che i giocatori si impegnano alla morte. Vivono situazioni societarie e ambientali non bellissime. La società non è una società che comunica bene, il tifoso da Lazio merita molto di più.

La tifoseria

Si è stufato anche il tifoso, questo dall'esterno è brutto. Il mercato fatto solo dalla società è una cosa vergognosa, è la prima volta che sento una cosa del genere, però nonostante tutto chi scende in campo, anche con i suoi limiti, dà sempre il massimo.

Il mister Maurizio Sarri

Quando sei l'allenatore della Lazio difficilmente te ne vai, perché ti innamori dell'ambiente, del tifoso, di tutto e poi fatichi ad andarę via. Non posso giudicarlo come allenatore, perché ci aspettiamo cose diverse da Sarri, ma sta facendo il massimo in un ambiente non unito.

Bologna-Lazio

lo non penso che una vittoria con il Bologna possa riportare tutto questo entusiasmo come pensiamo, e neanche un trofeo vinto basterebbe. Secondo me oggi la cosa grave è che si è arrivati al divorzio. Prima c'erano tante litigate, oggi vedo un distacco totale.

Juventus-Lazio e la tifoseria

Hanno fatto una grandissima partita contro la Juventus, peccato perché comunque sono entrati in gioco i limiti dei giocatori, potevamo andare sul 3-1 un paio di volte e chiudere la partita, e sarebbe stato un risultato importantissimo nelle difficoltà. Poteva aiutare i ragazzi a livello mentale. Non penso che ci sia stato un calo, perché il tifoso laziale oggi vive un distacco dalla societă, ma non si è mai distaccato dall'ambiente.

L'importanza di indossare la maglia biancoceleste

I giocatori sentono l'amore di una piazza, hanno sempre sentito il tifoso laziale. I giocatori sanno che indossano una maglia importante, quindi non devono venire nemmeno sotto il punto di vista dell'impegno, della dedizione, devono onorare sempre tutte le partite con il massimo di impegno.

Maldini e Taylor

Su Maldini ho letto l'intervista di Sarri e sposo in pieno quando dice ha potenziale. Si vede che potenziale ce l'ha, lo deve far vedere. Taylor secondo me è un acquisto in positivo, mi piace. Parliamo di un buon giocatore. Sarebbe stato perfetto con Guendouzi. La Lazio meriti di più, il tifoso della Lazio ha uno stile che secondo me deve avere anche la società.

L'ambiente biancoceleste

Quando i giocatori vengono alla Lazio si innamorano tutti, perché è proprio l'ambiente biancoceleste che fa la differenza. Il tifoso è esigente e allo stesso tempo amico di chi si impegna. Per questo ho sempre sperato di indossare la maglia della Lazio.

Edoardo Motta