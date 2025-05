Tchaouna puó preparare le valigie: una squadra ha puntato l'esterno biancoceleste

Il calciomercato estivo sta per riaprire le porte e come ogni anno potrebbe portare molti cambiamenti nella rosa, infatti, la scorsa estate i tifosi biancocelesti hanno dovuto salutare per l'ultima volta gli amati Felipe Anderson, Luis Alberto e la leggenda della Lazio Ciro Immobile. Con la fase di mercato in arrivo, le varie squadre hanno cominciato a guardarsi intorno, ma non solo, sembra che il PSV stia tentando nuovamente a fare vestire all'esterno Loum Tchaouna la maglia della propria squadra.

Tchaouna: l'offerta del PSV per l'esterno biancoceleste

Loum Tchaouna ha iniziato a preparare le valigie, infatti, in seguito ad una stagione in cui l'ex Salernitana non ha brillato, nonostante le varie occasioni concesse dal mister Marco Baroni, la Lazio sembra essere pronta a lasciar andare l'esterno e il PSV potrebbe cogliere l'occasione. Dopo il primo tentativo nel mercato invernale, nel quale gli olandesi avevano offerto circa 11 milioni più bonus, il PSV ci riprova, infatti, da come riportato da Alfredo Pedullà sulla piattaforma X, il club sarebbe già arrivato a circa 12 milioni, tuttavia, la società biancoceleste non sembra ancora aver risposto all'offerta.

La stagione di Tchaouna alla Lazio

Tchaouna é entrato a far parte della famiglia biancoceleste soltanto da questa stagione, infatti, la Società lo aveva comprato dalla Salernitana alla cifra di 8 milioni durante il calciomercato estivo 2023/2024. Sin dal suo arrivo il mister Marco Baroni ha concesso molte occasioni all'esterno per permettergli di dimostrare il suo talento, tanto da essere sceso in campo in 37 partite tra Campionato, Europa League e Coppa Italia, tuttavia, ad eccezione della rete nel match contro il Como e in Ajax-Lazio e di un assist, l'ex Salernitana non é riuscito a brillare ed ora potrebbe dover iniziare a fare le valigie.