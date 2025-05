Brocchi omaggia i tifosi biancocelesti in onore dell'anniversario della sua ultima partita

Sono passati circa 12 anni da quando l'ex centrocampista biancoceleste Cristian Brocchi ha appeso gli scarpini ed ha deciso di concludere la sua carriera calcistica. La sua storia d'amore con la Lazio ha inizio nel 2008, infatti, Brocchi debutta in maglia biancoceleste in ocasione della vittoria per 4-1 a casa del Cagliari, tuttavia, nel 2013, dopo aver totalizzato 111 presenze e aver mandato in rete avversaria 2 palloni, l'ex Lazio decide di mettere un punto alla sua carriera da calciatore. Dato l'anniversario dell'addio dato da Brocchi al mondo del calcio e del profondo amore mostrato dai tifosi biancocelesti nei confronti dell'ex centrocampista, soprattutto in occasione dell'ultimo saluto, l'ex calciatore ha deciso di ringraziarli nuovamente tramite un post sui social.

Cristian Brocchi sui social

Qualche anno fa, oggi, lasciavo il calcio giocato e il tributo che mi regaló il popolo laziale non lo dimenticherò mai.

Cristian Brocchi: il curriculum calcistico

Oltre ad essere stato un membro delle aquile, l'ex calciatore é sceso in campo con la maglia del Verona, Inter, Milan e Fiorentina, dove è stato mandato in prestito dai rossoneri. Sono in totale 59 le partite disputate con l'Hellas Verona, club in cui Brocchi ha mandato a segno 8 palloni, mentre nella squadra neroazzurra ha totalizzato 15 presenze ed una rete. Nel Milan, invece, si contano 99 match disputati e 4 palloni mandati in rete, tuttavia, durante il periodo passato nel club rossonero, l'ex centrocampista, è stato mandato per una stagione, precisamente nel 2005-2006, in prestito alla Fiorentina, dove è sceso in campo in 35 occasioni e segnato 3 gol.