Lazio, Samuel Gigot rifiuta una squadra di Serie A: tutti i dettagli

Samuel Gigot: l'offerta rifiutata

Svolgere la campagna acquisti a gennaio è fondamentale per la Lazio, tuttavia, per fare ciò bisogna completare le operazioni in uscita per riuscire ad entrare nei parametri della Covisoc entro il 30 settembre. La cessione di Samuel Gigot approvata anche dal tecnico, si aggiungerebbe a quelle di Loum Tchaouna, trasferitosi al Burnley per la cifra di circa 15 milioni, e Nicolò Casale, riscattato dal Bologna per 6,5 milioni, e sarebbe molto utile alla Società per sbloccare il mercato. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il francese, il cui cartellino ammonta a circa 3-4 milioni e corrisponde alla cifra spesa dal club per il suo acquisto definitivo, ha rifiutato l'offerta da parte della Cremonese, promossa in Serie A, e per questa ragione la Lazio dovrà cercare di piazzarlo nei Campionati il cui mercato terminerà più tardi, come Dubai, Qatar e il Rizespor.

Samuel Gigot: il distacco con la Lazio

La posizione del francese all'interno della rosa è stata compromessa sia dall'incompatibilità con il sistema difensivo utilizzato dal Comandante sia dalla condizione fisica che lo tormenta, infatti, a causa della lombosciatalgia (dolore che si origina nella zona lombare della schiena e prosegue lungo il nervo sciatico), il biancoceleste è sceso in campo soltanto per alcuni minuti durante l'amichevole contro la Primavera e successivamente è stato indisponibile per tutto il resto del precampionato, lavorando a parte al centro sportivo di Formello per tentare inutilmente di recuperare.