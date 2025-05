Contro l’Inter senza Pellegrini: le condizioni di Tavares

La Lazio non riesce più a vincere davanti ai propri tifosi, Vecino regala il pareggio ai suoi nel finale di partita. Punto guadagnato in ottica Europea ma allo stesso tempo occasione persa per agguantate con decisione la Champions League.

Lazio - Fraioli

Inter-Lazio, i squalificati di Baroni

Il tecnico della Lazio dovrà fare a meno di due calciatori importanti per la trasferta di Milano con l’Inter: Zaccagni e Pellegrini erano in diffida e sono stati ammoniti entrambi per proteste.

Il sostituto di Pellegrini

Come riportato dal Corriere dello Sport, Baroni potrà contare sul ritorno di Hysaj dopo la squalifica. Tavares invece andrà monitorato giorno per giorno, le sue condizioni saranno da valutare.