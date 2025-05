Vecino e i gol nel recupero, nuovo record raggiunto per l’uruguaiano

Corsa Champions, Lazio e Juventus pareggiano

In attesa della sfida tra Atalanta e Rima resta tutto invariato per la lotta Champions: Lazio e Juventus sono entrambe a 64 punti, i bianconeri però restano avanti in classifica per gli scontri diretti. Sicuramente è un punto guadagnato visto il gol arrivato nel finale ma aumentano i rimpianti per il mancato sorpasso alla Juventus.

Vecino - Fraioli

Vecino e i gol nel finale, record raggiunto

Come riportato dal Corriere dello Sport, Vecino con la rete di ieri ha raggiunto un nuovo record: l’uruguaiano è diventato l'unico giocatore in Serie A ad aver segnato due gol nei minuti di recupero del secondo tempo nel corso di questa stagione.