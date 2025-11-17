Pastorello: "Le operazioni più estenuanti sono sempre state quelle con Lotito. Lukaku?..."

Federico Pastorello, importante procuratore con oltre 200 assistiti nel calcio, è intervenuto ai microfoni di Fanpage.it per esprimersi riguardo il gestore della Lazio Claudio Lotito, il calciatore Lukaku del Napoli e il rapporto con i suoi calciatori.

Le dichiarazioni di Federico Pastorello a Fanpage.it

Sul gestore della Lazio Claudio Lotito

Le operazioni più estenuanti sono sempre state quelle col presidente Lotito. È una persona molto impegnata, fa mille cose contemporaneamente, tre telefonini: è un inferno. Forse è il motivo per cui sono divorziato (ride, ndr), ma ho dovuto fare due volte il Ferragosto a casa sua, a Cortina, per chiudere dei rinnovi. Immaginate la coda in macchina per andare a Cortina a Ferragosto.

Il rapporto con i calciatori

Ovviamente parlo tantissimo con tutti. C'è chi è più riservato, ad esempio Alex Meret. Lukaku invece è una persona a cui piace parlare, quindi spesso facciamo anche delle telefonate. Ho Stefan De Vrij che chiama sempre in video, perché gli piace avere questo contatto. Però se dovessi scegliere una chat più significativa forse sceglierei quella con Skorupski. Abbiamo un gruppo in cui c'è anche la moglie, molto coinvolta nelle sue scelte, nel quale parliamo di tutto

Lukaku