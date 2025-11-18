Lazio-Lecce, il Comandante attende il rientro di Taty: l'esito degli esami

Dopo la sconfitta allo stadio di San Siro contro l'Inter, la formazione biancoceleste guidata dal Comandante Maurizio Sarri è pronta a riscendere in campo all'Olimpico per affrontare il Lecce, partita in programma domenica 23 novembre alle ore 18:00. Nell'ultimo incrocio tra le due squadre, che ha concluso la stagione 2024/2025, era stato il club avversario ad avere la meglio e ciò aveva portato alla mancata qualificazione in Europa della Lazio, proprio per questa ragione il mister spera nel rientro di qualche infortunato che possa dare una mano a portarsi a casa il risultato, come la punta Taty Castellanos.

Taty Castellanos, l'esito degli esami

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'esito degli esami svolti ieri dall'attaccante numero 11 sono stati molto chiari, a causa di una lesione di secondo grado al retto femorale destro, Taty Castellanos non potrà ancora scendere in campo, le speranze sono di vederlo tornare nella doppia sfida contro il Milan, in programma il 29 novembre e il 4 dicembre per la gara di Coppa Italia, altrimenti se ne dovrà riparlare per la sfida del 7 dicembre contro il Bologna. Nonostante ciò, ci sono anche buone notizie per il Comandante, infatti, da oggi Nuno Tavares e Dele-Bashiru hanno riniziato ad allenarsi in gruppo e dovrebbero poter essere disponibili per la gara di domenica.

