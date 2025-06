Lazio, chi può partire? Il Milan punta Ricci, ma l’alternativa è Rovella: la situazione

Siamo in pieno calciomercato e in Serie A, oltre ad un affascinante “valzer delle panchine“, si stanno aprendo scenari importanti anche per quanto concerne i calciatori. Data la mancata qualificazione in Europa e il ritorno di Sarri, la Lazio si muoverà con molta cautela sul mercato, cercando di trattenere tutti i big, come, d’altronde, promesso al tecnico toscano. Tra questi, dovrebbe rientrare assolutamente il centrocampista Rovella, ma non è detto che sia poi così incedibile.

L’importanza di Rovella

Uno dei giocatori più importanti per la Lazio del presente e, molto probabilmente, anche per quella del futuro, è proprio il centrocampista Rovella. Arrivato per volontà di Sarri nell’estate del 2023, è riuscito, non soltanto a guadagnarsi un posto da titolare nella Lazio, ma anche a diventare uno dei riferimenti per la squadra, per lo spogliatoio, per la società, ma soprattutto per i tifosi, affezionati a lui anche grazie alle molte dichiarazioni d’amore nei confronti della maglia biancoceleste. Il centrocampista milanese è molto apprezzato da Sarri che, appunto, non vorrebbe assolutamente privarsene e lo considera uno dei perni incedibili su cui fondare la ripartenza della prossima stagione.

Il Milan su Rovella

Per quanto Rovella possa essere importante, gli esigenze del calciomercato possono smuovere tutto. Le qualità del centrocampista non passano inosservate né in Italia, né all’estero e, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ci sarebbe un club italiano particolarmente convinto di potersi aggiudicare Rovella: si tratterebbe del Milan, pronto a riabbracciare mister Allegri. Dopo la cessione di Reijnders, il Milan avrebbe come primo obiettivo Ricci del Torino (che, due anni fa, piaceva moltissimo anche a Sarri, fra l’altro), ma le intenzioni sono chiare: qualora questo obiettivo non dovesse andare in porto, si virerebbe immediatamente su Rovella con offerte importanti