Lazio Women | Connolly: "Le aspettative si sono alzate, quest'anno vogliamo…"

Questa sera alle 20.30 allo Stadio Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello inizia il cammino delle calciatrici biancocelesti in Serie A. Dopo la stagione passata le aspettative sulla squadra di Grassadonia si sono alzate e già da stasera sarà tempo di dimostrare sul campo le proprie qualità.

Megan Connolly è intervenuto nel consueto match program ai canali ufficiali del club per presentare la partita contro il Napoli.

Le parole di Megan Connolly al match program di Lazio Women-Napoli

Penso sia stato un buon precampionato, è stato duro e impegnativo. Ovviamente abbiamo nuove giocatrici, siamo un nuovo gruppo, ma sento che ci siamo amalgamate davvero bene. Le nuove giocatrici hanno portato molto alla squadra sia dentro che fuori, hanno portato personalità. Penso che abbiamo fatto una buona preparazione, ovviamente abbiamo giocato partite difficili come con la Fiorentina penso che abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo giocato anche contro il Napoli, partite difficili ma credo ci abbiano insegnato molto come squadra in vista della stagione che ci aspetta

Sulla pressione

Credo che la pressione sia positiva significa che le persone hanno delle aspettative su di noi e si aspettano risultati, il che non è mai un male, credo che probabilmente l'anno scorso abbiamo sorpreso tutti con il livello che abbiamo mostrato, ma penso che quest'anno vogliamo spingere ancora di più. Sai abbiamo grandi ambizioni come club e come ho detto abbiamo inserito nuove giocatrici, siamo una nuova squadra che si sta amalgamando molto bene: i nuovi innesti sono stati ottimi, ma quest'anno, sì, vogliamo fare bene e partire forte e fare bene in tutte le competizioni sia nelle coppe che in campionato e dare il massimo possibile

Sulla partita contro il Napoli

Ci aspetta una partita difficile, ovviamente li abbiamo affrontati l'anno scorso ed anche in precampionato di recente, è una squadra ostica, hanno nuove giocatrici, sono una rosa forte ma penso che per noi sia importante fare il nostro gioco, fare bene quello che sappiamo fare e sì come ho detto, sarà una partita difficile, ma per noi è fondamentale partire forte, ottenere il risultato che vogliamo e giocare il nostro miglior calcio.

Sul gol segnato contro il Napoli

Speriamo nel secondo gol sabato, ma sì è stato piuttosto bello segnare il mio primo gol contro il Napoli e spero che quest'anno, come difensore, possa aggiungere qualcosa in più alle mie capacità di segnare.

Obiettivi personali e di squadra