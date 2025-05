Tottenham: dopo decenni torna il trionfo in Europa

Dopo 17 anni e 86 giorni, il Tottenham Hotspur è finalmente tornato a sollevare un trofeo in una grande competizione. L’ultima volta era accaduto nella stagione 2007/08, quando gli Spurs vinsero la Coppa di Lega con Juande Ramos alla guida tecnica. Un’attesa lunga, dolorosa, segnata da promesse mancate e speranze infrante, che ora trova il suo riscatto.

Photo by Gabriele Maltinti/Get Images

Ritorno alla gloria europea

Ma il trionfo ha un sapore ancora più dolce se si guarda al panorama internazionale: dopo 40 anni e 363 giorni, il Tottenham torna a vincere un grande titolo europeo, rompendo un digiuno iniziato nel lontano 1983/84, quando conquistò la Coppa UEFA sotto la guida di Keith Burkinshaw. Una generazione intera di tifosi aspettava questo momento.

Un nuovo inizio per il club

Questo successo non è solo un trofeo in bacheca, ma potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova era per gli Spurs: un segnale forte per il futuro, una dimostrazione di carattere e resilienza. Tottenham è tornato, e lo ha fatto con stile.