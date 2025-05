Deschamps tra convocazioni e ambizioni europee:”Tifo Kalulu”

Deschamps ha parlato in conferenza stampa dopo aver ufficializzato la lista dei convocati per la Final Four di Nations League. Interrogato su quale squadra sosterrà nella finale di Champions League del 31 maggio, il commissario tecnico ha risposto con un tono lievemente infastidito:

Le dichiarazioni:

“Parli sul serio? Dovresti chiederlo a qualcuno del Vieux Port! Sono un allenatore e c’è una squadra francese in finale, anche se le mie radici sono marsigliesi… Detto ciò, pur avendo due miei giocatori nell’Inter (Pavard e Thuram, ndr), una vittoria del PSG rappresenterebbe un grande risultato per tutto il movimento calcistico francese.”

Photo by Gabriele Maltinti/Get Images

Kalulu e Cherki tra i volti nuovi

Tra le novità più rilevanti spicca la prima convocazione di Pierre Kalulu e Rayan Cherki. Su Kalulu, Deschamps ha dichiarato: