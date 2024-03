Lazio Women, Grassadonia: “Oggi grande vittoria ma domani si ricomincia. In questo finale di stagione ci giochiamo tutto e su Lotito…”

Al termine della splendida vittoria per 4-0 ottenuta contro la Freedom Cuneo, e che ha lanciato le biancocelesti al primo posto in classifica della Serie B femminile a 7 giornate dal termine, è intervenuto Mister Grassadonia. Queste le sue parole:

Hovmark sta bene dopo lo scontro finale. Si sta inserendo in maniera graduale anche perchè lei veniva da due mesi di inattività. La lingua sicuramente non la facilita ma abbiamo il sotegno e il supporto di uno staff che è veramente fantastico, i compagni che la aiutano a integrarsi e quindi va bene così.

Da domani si ricomincia. Il mio è un gruppo molto maturo che sa quello che vuole, lavora da mesi per questo. Sappiamo che è un campionato apertissimo e che ci giochiamo tanto in queste ultime 7 partite.

Per quanto riguarda il centrocampo, abbiamo 7 calciatrici per 3 posti. Stiamo cercando di alternare il più possibile. Oggi abbiamo fatto rifiatare qualcuna che aveva bisogno di riposare. Chi ha giocato si è fatta trovare pronta, qualcun’altra è entrata ed è stata pronta. Quindi il segreto è questo, di un grande gruppo, un gruppo maturo che lavora, è responsabile e serio perchè veramente, veniamo da tanti mesi di sacrificio, soprattutto loro, e adesso abbiamo il rush finale e dobbiamo tenere alta l‘attenzione.

Moraca è una calciatrice che ha ancora grandi margini di miglioramento. A volte si perde per la troppa leziosità, perchè sa di essere brava e deve determinare di più. Chiaramente poi in campo ci sono anche gli avversari, quindi devono essere loro a trovare il posto giusto sui tempi di gioco, noi ci lavoriamo tanto. Il merito di avere questa grande competitività lo dobbiamo al presidente Lotito perchè ci ha messo a disposizione una squadra importante e vi posso assicurare che non ci fa mancare assolutamente nulla. É sempre presente quando può, è stato il primo a congratularsi con le ragazze a fine partita. Però adesso viene il bello, non abbiamo fatto niente e come dicevo prima da domani si riparte.