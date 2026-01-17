Domani Dia impegnato nella finale di Coppa d'Africa: i suoi numeri nel torneo

C'è grande attesa alla vigilia della finale di Coppa d'Africa che sancirà la vincitrice della 34° edizione.

Domani Senegal-Marocco

Senegal e Marocco, domani alle 20.00, si contenderanno il primato. Nel pomeriggio si è conclusa la finale per il 3° e 4° posto tra l'Egitto, eliminato dal Senegal, e la Nigeria eliminata dal Marocco ai calci di rigore. Si può dunque definire positivo il percorso dei due calciatori biancocelesti impegnati nel torneo con Dele-Bashiru che si è portato a casa la medaglia di bronzo, pur sbagliando il suo penalty nella lotteria, e Dia che domani avrà una grande chance.

I numeri di Dia in Coppa d'Africa

Dia - Proietto

L'attaccante senegalese biancoceleste domani avrà una grande possibilità per alzare al cielo il trofeo, tuttavia sin qui ha trovato davvero poco spazio vedendo il campo per soli 37 minuti in tutta la competizione agli ottavi di finale contro il Sudan. Domani sarà l'ultima chance per rifinire le sue statistiche e chissà che la lotteria dei rigori in questo senso non possa aiutarlo…