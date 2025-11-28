Milan-Lazio, Luis Alberto torna per rivedere la sua squadra

Il ritorno nella città dove è stato felice

“Torna nei posti dove sei stato felice”: con questa frase pubblicata sui social, Luis Alberto ha annunciato il suo rientro in Italia, precisamente a Roma, la città che è stata casa sua dal 2016 al 2024. Lo spagnolo ha passato alcuni giorni nella Capitale insieme alla sua famiglia, immergendosi nuovamente nei luoghi che hanno segnato la sua avventura biancoceleste.

Tappa a San Siro per salutare Tare e l’ex gruppo

Sabato il “Mago” sarà sugli spalti di San Siro per assistere al match della Lazio e sostenere la squadra in cui ha brillato per otto anni. Secondo il Corriere dello Sport, approfitterà dell’occasione per salutare Igli Tare, oggi dirigente del Milan, e incontrare i suoi ex compagni biancocelesti in una serata dal forte sapore emotivo.