Maldini racconta il momento alla Lazio parlando di Sarri

Il calciatore biancoceleste tocca vari temi dal suo arrivo nella capitale a gennaio

Leoni Andrea /
Maldini in Lazio-Atalanta
Un acquisto arrivato nella capitale nel calciomercato invernale, quello di Daniel Maldini alla Lazio, giocatore che a tutti gli effetti sta sostituendo il partente Castellanos giocando da prima punta. In ballo c'è il suo futuro vista la formula con cui è arrivato alla Lazio, ovvero prestito con diritto di riscatto. Mister Sarri lo sta utilizzando da falso nove ma sappiamo che può ricoprire vari ruoli. Nelle ultime ore, Maldini, ha parlato a Una Storia di Famiglia, format in onda sul canale ufficiale della Serie A, toccando diverse tematiche del suo arrivo nella capitale.

L'arrivo alla Lazio di Maldini

A gennaio io e papà (Paolo, ndr) abbiamo parlato della possibilità di un trasferimento alla Lazio. Ci siamo confrontati sulle scelte ma la decisione finale è sempre la mia.

Il ruolo in campo

Sono sempre stato abituato a giocare come trequartista quindi magari preferisco quel ruolo ma in questo modo di giocare di Sarri mi trovo bene. Sarri mi chiede di scaricare e di attaccare forte la porta  e mi lascia abbastanza libero nei movimenti e questo mi fa sentire bene.

Pedro e l'assist fornito contro la Juventus

Momento importante soprattutto per la squadra sono contento, spero solo di fare molti altri assist e gol. Pedro è una leggenda, solo il fatto di allenarsi con lui alza l’asticella di tutta la squadra. Aspettiamo solo il suo ritorno.

Obiettivi da raggiungere

Mi concentro sull’obiettivo collettivo, voglio aiutare la squadra, poi le cose arriveranno da sole.

