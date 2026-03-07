Maldini racconta il momento alla Lazio parlando di Sarri

Un acquisto arrivato nella capitale nel calciomercato invernale, quello di Daniel Maldini alla Lazio, giocatore che a tutti gli effetti sta sostituendo il partente Castellanos giocando da prima punta. In ballo c'è il suo futuro vista la formula con cui è arrivato alla Lazio, ovvero prestito con diritto di riscatto. Mister Sarri lo sta utilizzando da falso nove ma sappiamo che può ricoprire vari ruoli. Nelle ultime ore, Maldini, ha parlato a Una Storia di Famiglia, format in onda sul canale ufficiale della Serie A, toccando diverse tematiche del suo arrivo nella capitale.

L'arrivo alla Lazio di Maldini

A gennaio io e papà (Paolo, ndr) abbiamo parlato della possibilità di un trasferimento alla Lazio. Ci siamo confrontati sulle scelte ma la decisione finale è sempre la mia.

Il ruolo in campo

Sono sempre stato abituato a giocare come trequartista quindi magari preferisco quel ruolo ma in questo modo di giocare di Sarri mi trovo bene. Sarri mi chiede di scaricare e di attaccare forte la porta e mi lascia abbastanza libero nei movimenti e questo mi fa sentire bene.

Pedro e l'assist fornito contro la Juventus

Momento importante soprattutto per la squadra sono contento, spero solo di fare molti altri assist e gol. Pedro è una leggenda, solo il fatto di allenarsi con lui alza l’asticella di tutta la squadra. Aspettiamo solo il suo ritorno.

Obiettivi da raggiungere