Lazio-Milan, Zaccagni: "C'era voglia di riscatto. Il periodo? Il mister ci indicherà la strada"

Il capitano Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset riguardo la gara Lazio-Milan di Coppa Italia

Michelle De Angelis /
Zaccagni
Zaccagni - Fraioli

Le dichiarazioni di Mattia Zaccagni a Sport Mediaset 

Il trionfo delle aquile  contro il Milan 

Siamo veramente contenti era l’obiettivo di stasera. C‘era voglia di riscatto dopo sabato, abbiamo fatto una bella partita e abbiamo lavorato di squadra. Siamo contenti.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il periodo che sta vivendo la Lazio 

É un anno difficile ma noi siamo compatti e dentro lo spogliatoio sappiamo come lavorare. Il mister ci indicherà la strada e fin quando saremo insieme le cose andranno bene.

Sarri in conferenza: "Milinkoic e Luis Alberto? Ci farebbero comodo entrambi. Su Insigne..."
Lazio-Milan, Sarri: "Dobbiamo continuare a lavorare. Basic? È uno dei più affidabili"