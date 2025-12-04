Lazio-Milan, Zaccagni: "C'era voglia di riscatto. Il periodo? Il mister ci indicherà la strada"
Il capitano Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset riguardo la gara Lazio-Milan di Coppa Italia
Zaccagni - Fraioli
Le dichiarazioni di Mattia Zaccagni a Sport Mediaset
Il trionfo delle aquile contro il Milan
Siamo veramente contenti era l’obiettivo di stasera. C‘era voglia di riscatto dopo sabato, abbiamo fatto una bella partita e abbiamo lavorato di squadra. Siamo contenti.
Il periodo che sta vivendo la Lazio
É un anno difficile ma noi siamo compatti e dentro lo spogliatoio sappiamo come lavorare. Il mister ci indicherà la strada e fin quando saremo insieme le cose andranno bene.