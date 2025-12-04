Lazio-Milan, Sarri: "Dobbiamo continuare a lavorare. Basic? È uno dei più affidabili"
Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset riguardo la gara di Coppa Italia Lazio-Milan
Le dichiarazioni del Comandante Maurizio Sarri a Sport Mediaset
Ho avuto difficoltà fin da luglio, con tanti infortuni, però poi ho una squadra che si fa allenare, quindi durante la settimana mi diverto poi la domenica a volte mi arrabbio perché a livello tecnico abbiamo meno di altre squadre. Però mi dà gusto.
I tifosi presenti stasera
Ci ha fatto piacere che all'Olimpico sono venute oltre 40mila persone, stasera hanno fatto un tifo feroce, mi ha fatto piacere per loro e per i ragazzi. Andiamo avanti, non abbiamo tempo neanche di essere contenti perché domenica ci aspetta una sfida particolarmente difficile.
Toma Basic
Lui è arrivato anni fa con grandi prospettive, poi si è un po' perso. Io non ho avuto dubbi a ritirarlo dentro e ci sta ripagando in una maniera importante, poi a livello di movimenti è forse uno dei più affidabili.
Il percorso della Lazio
Mi aspetto di dover continuare a lavorare, il percorso è solo questo se arriviamo a fine stagione 7-8 giocatori con cui fare un salto di qualità sarebbe tanta roba, il percorso i ragazzi lo stanno facendo anche se ci manca un pizzico di continuità. Nelle ultime nove abbiamo perso solo con Inter e Milan in trasferta, ci può stare. Speriamo di continuare a lavorare con lo stesso gusto di prima.