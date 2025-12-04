Lazio-Milan, Sarri: "Dobbiamo continuare a lavorare. Basic? È uno dei più affidabili"

Le dichiarazioni del Comandante Maurizio Sarri a Sport Mediaset

Ho avuto difficoltà fin da luglio, con tanti infortuni, però poi ho una squadra che si fa allenare, quindi durante la settimana mi diverto poi la domenica a volte mi arrabbio perché a livello tecnico abbiamo meno di altre squadre. Però mi dà gusto. CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

I tifosi presenti stasera

Ci ha fatto piacere che all'Olimpico sono venute oltre 40mila persone, stasera hanno fatto un tifo feroce, mi ha fatto piacere per loro e per i ragazzi. Andiamo avanti, non abbiamo tempo neanche di essere contenti perché domenica ci aspetta una sfida particolarmente difficile.

Toma Basic

Lui è arrivato anni fa con grandi prospettive, poi si è un po' perso. Io non ho avuto dubbi a ritirarlo dentro e ci sta ripagando in una maniera importante, poi a livello di movimenti è forse uno dei più affidabili.

Il percorso della Lazio