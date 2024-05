Oltre a essere importante per l'Europa League, Lazio-Sassuolo sarà anche l'ultima gara di Felipe Anderson con la maglia biancoceleste. E' arrivato nel 2013 alla capitale per poi lasciarla nel 2018. Dopo due esperienze molto difficili per lui, quella col West Ham e poi con il Porto, il brasiliano è stato riacquistato dalla Lazio nel 2021. Domani sarà la sua ultima gara con l'aquila sul petto. Oggi è andato in scena il suo ultimo allenamento a Formello: al momento del suo arrivo, i tifosi li presenti hanno dimostrato tanto affetto verso il brasiliano, tanto da dedicargli alcuni cori

