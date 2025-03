Radiosei | Ulteriore importantissimo step per il Flaminio: la Lazio ha consegnato…

Le ultime due partite della Lazio vinte al cardiopalma entrambe al 90+8' rispettivamente contro Milan e Viktoria Plzen hanno mandato in visibilio tutti i tifosi biancocelesti al seguito della squadra in trasferta e non solo. Gli elogi a questa squadra riguardano principalmente una tenacia e uno spirito davvero encomiabili. Se in campo la Lazio sta facendo davvero molto bene con la stagione che si sta avvicinando alle battute conclusive ed il pallone inizia a scottare, anche extra-campo la dirigenza biancoceleste sta continuando a lavorare e a muoversi per regalare una nuova casa a tutti i tifosi biancocelesti con un importante passo che è stato mosso nelle scorse ventiquattro ore.

La Lazio ha consegnato il piano economico-finanziario per il Flaminio

Ebbene sì, infatti, secondo quanto riportato e raccontato dai microfoni di Radiosei, nel corso del programma “Quelli che hanno portato il calcio a Roma”, la Lazio ha consegnato ieri il piano economico-finanziario per lo Stadio Flaminio dando seguito ai precedenti step che già erano stati mossi mesi fa. Il piano economico-finanziario rappresenta uno degli snodi cruciali più importanti per proseguire nell'iter in quanto specifica come verrà finanziato il progetto.

I prossimi step

I prossimi passaggi, successivi alla consegna del piano economico-finanziario, prevedono l'ottenimento dell'utilità pubblica per la quale la Roma Nuoto, concorrente della Lazio nella riqualificazione dello Stadio Flaminio, ha già terminato la propria conferenza dei servizi. Al termine di tutto ciò sarà poi il Comune di Roma a decidere quale tra i progetti presentati sia meritevole dell'Interesse Pubblico.