Mondiale per Club: ecco tutte le novità di quest'anno

Come risaputo, domenica, 15 giugno 2025, inizierà il Mondiale per Club. Si tratta di una competizione in cui si sfidano le 32 migliori squadre del mondo e quest'anno sarà ambientato negli USA. Per quanto riguarda l'Italia, a rappresentarla vi saranno Inter e Juventus.

Le novità

Come riporta Gianpaolo Calvarese sul proprio profilo Instagram, tra le novità più eclatanti vi sono quelle che riguardano il regolamento e gli arbitri.

Tra le più importanti, abbiamo quella che riguarda la bodycam: tutti gli arbitri, infatti, saranno dotati di una telecamera integrata nel sistema centrale e le varie immagini saranno mostrate agli spettatori (dopo essere state controllate).

Un'altra novità importante riguarda la SAOT (tecnologia semi-automatica per il fuorigioco): con le numerose telecamere, un sensore nel pallone e l'IA, il sistema invierà un segnale audio all'arbitro solo in caso di fuorigioco.

Per quanto riguarda i portieri, invece, questi ultimi potranno avere il pallone in mano solo per 8 secondi, non di più. L'arbitro, infatti, conterà con le mani fino a 5… una volta superati gli 8 secondi, sarà concesso un corner alla squadra avversaria.

Si fa riferimento, poi, anche al fatto che i documenti cartacei verranno sostituiti da un tablet che sarà consegnato a tutte le squadre (prima dell'inizio della partita). Così facendo, i cambi saranno gestiti in maniera digitale.

Ultima novità, ma molto importante, è quella del doppio tocco nel calcio di rigore: se accidentale, infatti, il tiro si farà ripetere solo se finito in rete. In caso di tocco volontario, invece, verrà concessa una punizione indiretta.

