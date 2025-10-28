Primavera Lazio | La novità sul match contro il Vicenza: ecco cosa riguarda

La società della Lazio ha deciso di applicare una novità riguardo la visione del prossimo match di Coppa Italia Primavera: la novità.

Simona Nicoli /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
La S.S. Lazio ha reso nota la decisione presa riguardo lo streaming della prossima partita di Coppa Italia Primavera, tra Lazio e Vicenza

Come riportato sui canali social della squadra biancoceleste, infatti, le due squadre scenderanno in campo mercoledì 29 ottobre, alle ore 11:00 e il match sarà trasmesso su varie piattaforme: ecco la novità.

Le parole della Lazio

📣 Domani un nuovo traguardo per la nostra Media Company!

In esclusiva assoluta, la sfida di Coppa Italia Primavera tra Lazio 🆚 L.R. Vicenza sarà trasmessa per la prima volta in multipiattaforma, per abbracciare tutta la nostra fan base ovunque si trovi 🩵

📺 Canale 60 Sportitalia – tramite tasto rosso Lazio Style Channel
💻 http://sslazio.it
📲 App ufficiale S.S. Lazio
📱 Live sulle piattaforme social ufficiali (X, Facebook, Instagram, YouTube)

#AvantiLazio

Il post su X

