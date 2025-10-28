Pronto il rinnovo per Martin, ma lo vuole la Lazio

Il classe 1997 ha iniziato questo Campionato di Serie A in modo positivo, cosa che sta spingendo il Genoa a insistere sul rinnovo... ma la Lazio lo vorrebbe a giugno.

Aaron Martin è un esterno sinistro del Genoa. Ha iniziato questo Campionato di Serie A in maniera egregia, cosa che lo ha portato molto spesso sotto i riflettori. 

Rinnovo incerto e la situazione Lazio

I rossoblù vorrebbero, quindi, rinnovare il contratto del classe 1997 e non correre il rischio di perdere un talento del genere.

Come riporta Alfredo Pedullà, però, tra le squadre che hanno messo gli occhi su Martin, c'è anche la Lazio che, non potendo fare ancora mercato, sogna di vederlo in biancoceleste per giugno.

