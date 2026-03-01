Le pagelle di Torino-Lazio: Pellegrini disastroso, Ratkov fantasma, si salvano in pochi

La Lazio cade contro il Torino e rischia di scivolare ancora più in basso in classifica in attesa della sfida dell'Udinese contro la Fiorentina. Squadra mai veramente in partita, che solo nel finale, grazie agli spunti dei cambi, e con un Torino rinunciatario, riesce a essere più pericolosa, ma mai fino al punto di ribaltare il risultato.

Le pagelle di Torino-Lazio

Provedel - 5,5

Reattivo sulle occasioni costruite dagli avversari, tratto in inganno dall'errore di Pellegrini sul primo gol, sceglie male il tempo dell'uscita. Incolpevole sulla seconda rete: troppo forte il colpo di testa di Zapata

Marusic - 5

Soffre in difesa e non incide in fase di spinta. Fuori posizione sul gol del raddoppio, lascia Obrador libero di crossare

Romagnoli - 5,5

Fa il suo, ma soffre i movimenti di Simeone che lo mette in difficoltà. Nel finale va vicino al gol che avrebbe potuto riaprire la partita, ma Paleari gli nega la gioia

Provstgaard - 5

Non la sua miglior prestazione con la maglia laziale: segue l'andamento di una gara sottotono e piena di imprecisioni da parte dei suoi. Poteva fare meglio in marcatura su Zapata in occasione del gol del 2-0

Pellegrini - 4,5

Errore madornale sul gol del vantaggio firmato da Simeone, che continua ad essere mattatore dei biancocelesti in campionato. Pellegrini legge male la traiettoria e favorisce l'inserimento dell'argentino, che porta in vantaggio i suoi. Dal 64' Tavares 6 - Riaccende la fascia sinistra. Sua la percussione per l'occasione di Noslin. Il suo ingresso crea imprevedibilità, ma non basta

Belahyane - 5,5

Sfiora il gol del pari sulla palla a rimorchio servitagli da Zaccagni. Si muove tanto, ma è troppo impreciso. Sarri non gradisce e lo sostituisce all'intervallo. Dal 46' Dele-Bashiru 5,5 - Il mister lo inserisce perché insoddisfatto della prestazione di Belahyane, ma lui non fa meglio. Sbaglia tanti palloni e perde duelli. Ha sul destro l'occasione del 2-1, ma il suo tiro viene rimpallato

Cataldi - 6

Corre, pulisce tanti palloni e sfiora il gol con un tiro di controbalzo. Senza dubbio il migliore della Lazio

Taylor - 5,5

Una delle sue peggiori prestazioni finora, ma paradossalmente non è comunque tra i più negativi di questa serata complicata per i biancocelesti

Cancellieri - 5

Pochi palloni giocabili e tanti errori, non inventa e non incide. Dal 64' Isaksen 5,5 - Ingresso in campo senza guizzi, in una situazione di partita comunque complessa

Ratkov - 5

Tocca pochi palloni e quelli che gioca sono spesso imprecisi, poco pericoloso sotto porta. Dal 46' Noslin 6 - Nel piattume generale prova a dare la scossa, sfiorando anche il gol in un'altra occasione dopo la discesa di Tavares. Sicuramente più positivo del compagno che ha rilevato

Zaccagni - 5,5

Impreciso, lontano dallo Zaccagni che conosciamo. Non ancora al 100% dal rientro dall'infortunio. Inconcludente e fuori forma. Dall'80' Dia sv

La pagella di Sarri

Voto: 5

Partita estremamente complicata, con un Torino determinato a fare punti salvezza. I biancocelesti, rimaneggiati e con assenze pesanti, probabilmente entrano con la testa già all'impegno con l'Atalanta in Coppa Italia e con meno motivazioni dei granata. Una prestazione sottotono e con pochi stimoli in un campionato che non è mai riuscito a decollare.