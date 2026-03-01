Torino-Lazio, Vlasic: "C’era tanto spazio per muoversi tra le linee"

Al termine dell'incontro Torino-Lazio, Vlasic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Al termine dell'incontro Torino-Lazio, Vlasic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Vlasic a Sky Sport 

Sapevamo che la Lazio difendeva a quattro, c’era tanto spazio per noi trequartisti per muoverci tra le linee. Abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento.

Le dichiarazioni di Vlasic a Dazn

C'è una nuova energia quando viene un nuovo allenatore, abbiamo lavorato bene in settimana e abbiamo fatto una buona partita, con tante occasioni da gol. La Lazio è una squadra forte, sono molto contento per oggi. I tifosi ci mancano, ma la situazione è questa, dobbiamo fare di più così tornano ad aiutarci.

Conferenza D'Aversa: "Nel finale è uscita fuori la Lazio ma non ci sono dubbi sul risultato"
La Moviola di Torino-Lazio: Abisso gestisce una gara tranquilla