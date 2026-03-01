Torino-Lazio, Vlasic: "C’era tanto spazio per muoversi tra le linee"

Al termine dell'incontro Torino-Lazio, Vlasic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport.

Sapevamo che la Lazio difendeva a quattro, c’era tanto spazio per noi trequartisti per muoverci tra le linee. Abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento.

C'è una nuova energia quando viene un nuovo allenatore, abbiamo lavorato bene in settimana e abbiamo fatto una buona partita, con tante occasioni da gol. La Lazio è una squadra forte, sono molto contento per oggi. I tifosi ci mancano, ma la situazione è questa, dobbiamo fare di più così tornano ad aiutarci.