Torino-Lazio, Vlasic: "C’era tanto spazio per muoversi tra le linee"
Al termine dell'incontro Torino-Lazio, Vlasic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Al termine dell'incontro Torino-Lazio, Vlasic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport.
Le dichiarazioni di Vlasic a Sky Sport
Sapevamo che la Lazio difendeva a quattro, c’era tanto spazio per noi trequartisti per muoverci tra le linee. Abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento.
Le dichiarazioni di Vlasic a Dazn
C'è una nuova energia quando viene un nuovo allenatore, abbiamo lavorato bene in settimana e abbiamo fatto una buona partita, con tante occasioni da gol. La Lazio è una squadra forte, sono molto contento per oggi. I tifosi ci mancano, ma la situazione è questa, dobbiamo fare di più così tornano ad aiutarci.