Cardone: "A Formello c’è sconforto per le ultime vicende. Nazionale? Su Zaccagni e Cancellieri vi dico che..."

Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

Nella carriera di Gattuso si ripete il dover isolare la squadra da ciò che accade intorno.

Lui ha già affrontato situazioni simili, vedi Creta dove ha messo 50mila euro di tasca sua per i calciatori oppure Pisa o a Napoli dove arriva con De Laurentiis in causa con i giocatori.

A Formello c’è sconforto e delusione per le ultime vicende perché c’era quasi la sensazione che ci potesse essere un riavvicinamento con la tifoseria. I tifosi contro la squadra non hanno niente, anzi, hanno sempre dimostrato affetto e vicinanza.