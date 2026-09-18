Conferenza Gattuso: “Non dobbiamo avere presunzione. Su Icardi, società e tifosi…"

Alla vigilia di Venezia-Lazio, il tecnico biancoceleste, Gennaro Gattuso, è intervenuto in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Formello.

La conferenza stampa di Gennaro Gattuso

Adesso non dobbiamo peccare di presunzione, dobbiamo essere bravi a continuare su questa strada e non pensare che siamo diventati all'improvviso tutti bravi. Ci vuole giudizio e mentalità. Abbiamo una partita tosta, il venezia meritava di fare qualche punto, ti palleggia in faccia, ti viene a prendere uomo su uomo. Se siamo presuntuosi domani sarà difficile. Dobbiamo pensare partita per partita. Abbiamo giocato di squadra, abbiamo il veleno, il famoso elmetto. Non deve mancare questo e se commettiamo questo c'è qualcosa che non va.

Contraccolpo negativo?

Non voglio che si parla nello spogliatoio e in campo. Evito di parlare di cose che non ci riguardano. Il nostro lavoro è preparare bene le partite, allenarsi in un certo modo. Possiamo lamentarci solo quando non arriva il salario, ma fin quando c'è quello non possiamo lamentarci. Leggo poco, mi dedico al lavoro quotidiano e cerco di trasmetterlo ai miei giocatori, la priorità è fare le cose che dobbiamo fare a mille all'ora. Abbiamo ribadito che è una partita importante e dobbiamo rifarci dal secondo tempo fatto contro il Milan.

Infortunati?

Cataldi si sta allenando con noi, Marusic dopo la sosta sarà a disposizione. Rovella giovedì o venerdì prossimo fa la risonanza, Dele-Bashiru è guarito ma non ha senso rischiarlo, Doekhi è a disposizione, è un ragazzo per bene come tutti gli altri, non posso lamentarmi. Isaksen ha avuto piccoli problemi ma sarà a disposizione.

Si parla di gioco oltre che di grinta

Qualcuno si dimentica, uno deve andare a vedere quello che ho fatto l Milan e al Napoli non sono andato in Champions con 77 punti. Quel Napoli esprimeva un grandissimo calcio. Sono ostaggio del mio personaggio, ho vinto col mio modo di fare, e quando uno ha il soprannome ringhio ti battezzano. Ho sempre pensato che bisogna guardare avanti. Lo faccio con passione e ho sempre detto che non so se oggi avevo un giocatore con le mie caratteristiche forse non gi0cava per come vedo il calcio e quelloc eh voglio fare. Uno come me non trovava posto per come vedo il calcio da un po' di anni a questa parte.

Problemi di abbondanza in rosa? Manca un Gattuso a centrocampo?

Per come vogliamo giocare non c'è bisogno di un Gattuso. Vogliamo giocare un un certo modo rischiare, fare una pressione ultra-offensiva per riconquistare palla. Penso che non c'è bisogno di un Gattuso ma bisogna tenere sempre il livello alto, capire bene e non fare le cose a metà. O si lavora di reparto o si va sui riferimenti. Siamo stati bravissimi negli ultimi minuti contro il Milan perchè un'altra squadra poteva prenderne altri due. Dobbiamo migliorare quell'aspetto là ed è un problema di leadership.

Icardi

È un giocatore da 250 gol in carriera. Noi abbiamo fatto scelte prima, abbiamo preso Pinamonti, Gudmundsson e quando si spendono parole con i giocatori non ti devi incartare. Bisogna essere onesti con tutto il rispetto per Icardi, ne ho parlato con il presidente e direttore ed è giusto che noi rimaniamo così senza nulla togliere al campione che è Icardi. Quando lavoriamo qualcuno deve stare anche fuori perchè abbiamo ad esempio tre terzini destri, ma quando rientra uno deve stare fuori, Pellegrini non è in lista ma si allena con noi e non è un bel vedere. Si chiamano equilibri e non bisogna commettere errori sugli equilibri.

Slot da svincolato

In questo momento è inutile prendere gente per farli stare fuori in allenamento, la gestione diventa problematica.

Ha cambiato idea sul fatto che ci siano 8-9 squadre davanti alla Lazio

Penso partita per partita, domani siamo alla 5° giornata, mi interessa la mentalità della squadra, un'identità ben precisa. Non voglio scappare dalla pressione, quando indossi questa maglia la pressione ce l'hai tutti i giorni, però in questo momento non dobbiamo commetter l'errore della presunzione. Un mese fa dicevano che dovevamo salutarci tutti, con il Mantova abbiamo fatto una figuraccia ma la strada è preparare partita dopo partita.

Pinamonti

Deve stare tranquillo. Lui sa come è arrivato, è stato 15-20 giorni in cui ha fatto poco a Sassuolo si è allenato poco. È arrivato che la condizione non era delle migliori. Ha voglia di fare però deve stare tranquillo. Roma non è stata costruita in un giorno, ha preso una botta alla caviglia e sappiamo che tipo di giocatore e ragazzo è. Tranne Zac li sto facendo girare un po' tutti, è normale che quando gioca Noslin è diverso da Pinamonti ed è normale che partita per partita scegliamo come metter in difficoltà gli avversari.

Tifosi allo Stadio contro il Milan

Devo chiedere scusa, mi sono fatto prendere dal nervosismo, chiedo scusa a chi era allo stadio che ci è venuto a tifare. Non volevo fare una polemica poi gli 11.000 che sono venuti a tifarci, ho commesso un errore a non ringraziarli e chiedo scusa, spero che in futuro ce ne saranno ancora di più.

Prima conferenza

Scelta mia e della società, sono molto scaramantico non avrei preferito venire nemmeno oggi.

Cataldi

È stato fermo tantissimo tempo, lo stiamo portando in condizione, se c'è bisogno è pronto però è da tantissimo che è fermo, l'altro giorno abbiamo fatto un amichevole con la Primavera ha fatto 60 minuti, si sta allenando con continuità ed è importante per noi.

Sutalo

Non c'è nessuna gerarchia. Abbiamo 4 centrali di affidabilità incredibile, sono 4 titolari, poi sta a me sbagliare il meno possibile, ma è un reparto di giocatori forti.

Isaksen

È forte, ha 3 marce però deve stare bene, dobbiamo fargli caprie che non è importante sempre lavorare ma lavorare e recuperare. Lui pensa sempre a lavorare, però deve migliorare. Poi deve parlare e farsi aiutare, quando ha piccoli fastidi si può perdere un blocco d'allenamento e non facciamo danni ci deve aiutare si questo. Mi aspetto tanto da lui. Ha caratteristiche ben precise. Ha il cuore grande, vuole fare tante cose ma il suo fisico lo ascolta lui e deve interagire un po' di più.

Gudmundsson