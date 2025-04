Bologna-Inter 1-0, Orsolini ferma la corsa dei nerazzurri

Si è conclusa da pochi istanti la partita delle 18:00 in questa domenica di Pasqua. E' andato in scena un bel match tra Bologna ed Inter, partita estremamente equilibrata decisa nel recupero da un grande gol di Riccardo Orsolini, che con un'acrobazia ha fatto esplodere il Renato Dall'Ara, stendendo gli uomini di Inzaghi impegnati a lottare per il tricolore contro il Napoli di Antonio Conte.

Il match

Partiamo dal finale, dall'uomo match che ha regalato i tre punti alla squadra di casa, il Bologna. Strepitosa rovesciata di Riccardo Orsolini al minuto 94 manda i rossoblu al quarto posto e fa un favore al Napoli per la lotta allo scudetto, l'Inter infatti con questa sconfitta è stata raggiunta in classifica dai partenopei di Antonio Conte. Nel primo tempo partita vivace con occasioni importanti per Carlos Augusto e Dallinga. Nel secondo tempo c'è tanto agonismo e un po' di nervosismo: tanti falli e vengono espulsi sia Vincenzo Italiano per il Bologna che Massimiliano Farris ( secondo allenatore ) per i nerazzurri. I padroni di casa nel finale ci credono di più e vengono premiati dai nuovi entrati, è Cambiaghi a creare e Orsolini a concretizzare con una spettacolare giocata da fuoriclasse.

Le rispettive classifiche

Vittoria importantissima per il Bologna, tre punti che fanno volare la squadra di Vincenzo Italiano al quarto posto. Sono 60 i punti in attesa del match della Juventus che andrà a Parma e che si trova a 59 punti.

Tanto amaro in bocca invece per l'Inter di Inzaghi, una sconfitta che lascia i nerazzurri a 71 punti, gli stessi del Napoli di Antonio Conte. Adesso sarà un testa a testa avvincente fino all'ultima giornata di campionato.