Formello | Baroni prova Marusic come ala e cambia la difesa

Serve dimenticare in fretta l'eliminazione dall'Europa League e guardare avanti per tentare di rigiocarsi anche il prossimo anno quelle emozioni, ma servirà costruirsela sul campo a partire già da domani contro il Genoa. Nella mattinata di Pasqua, la Lazio è scesa in campo nel Centro Sportivo di Formello per la rifinitura in vista della sfida di domani contro la squadra di Vieira prima di partire questo pomeriggio verso il capoluogo ligure.

Baroni deve tenere conto delle fatiche di giovedì, ma allo stesso tempo sa che non si possono lasciare punti per strada per tentare l'approdo alle coppe europee anche nella prossima stagione. Mandas ha ormai scalzato Provedel e coprirà i pali della Lazio anche contro la squadra di Patrick Vieira. In difesa iniziano le rotazioni con Gigot e Gila che comporranno la coppia centrale; sulla sinistra si candida Pellegrini mentre a destra è aperto il ballottaggio: stamattina è stato provato Lazzari con Marusic spostato alto a destra, ma in caso di impiego di Tchaouna sarebbe il montenegrino ad abbassarsi e l'italiano a farne le spese. In mediana straordinari per Rovella e Guendouzi, mentre davanti torna il tandem Castellanos-Dia con Zaccagni a destra ed il dubbio fascia sinistra legato alle scelte che verranno fatte in difesa, visto che Isaksen sarà costretto a rimanere a Roma dopo la squalifica per diffida rimediata nel derby.

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Baroni

Ballottaggi: Lazzari-Tchaouna

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Zanoli, Frendrup; Messias, Thorsby, Miretti; Pinamonti.

Allenatore: Vieira.

L'arbitro di Genoa-Lazio

AYROLDI

ASSISTENTI: DI GIOIA – MORO

IV: COSSO

VAR: PATERNA

AVAR: FABBRI