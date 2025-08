Lazio, Rovella resta nei pensieri dell'Inter: la situazione

La fase di calciomercato è ancora aperta, infatti, nonostante la Lazio non possa svolgere la campagna acquisti a causa dei tre parametri FIGC non rispettati, le altre squadre possono acquistare o cedere i giocatori a loro piacimento, proprio come sta facendo l'Inter, che sembra ancora interessata ad avere il mediano Nicolò Rovella nella propria rosa.

Nicolò Rovella: il mediano ancora nel mirino dei nerazzurri

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, la Società nerazzurra sta tentando il grande colpo con Lookman, tuttavia, potrebbe tornare nuovamente a mostrare il forte interesse per il mediano Nicolò Rovella, in caso di uscite importanti. La Lazio, invece, ha sempre reso chiara la sua intenzione di non cedere il biancoceleste numero 6, tanto che due giorni fa a Formello Lotito e Fabiani hanno ripetuto all'agente Beppe Riso la loro volontà di far restare il centrocampista nella squadra.

