Formello Live - L'allenamento della Lazio: termina la seduta mattutina

Dopo la tournée in Turchia si riaprono i cancelli del Centro Sportivo di Formello per la seduta mattutina d'allenamento della Lazio di Maurizio Sarri. Oramai si procede a ritmo spediti con i giri del motore sempre più alti in vista dell'inizio del campionato e la prossima amichevole è in programma in Inghilterra contro il Burnley, dell'ex Tchaouna, sabato 9 agosto alle ore 16:00.

Ore 9.41: Iniziano ad affacciarsi i primi giocatori in campo

I primi presenti in campo

I primi a scendere in campo sono il gruppo dei centrocampisti e gli attaccanti: Castellanos, Rovella, Zaccagni, Pedro, Cataldi, Basic, Dele-Bashiru, Noslin, Guendouzi, Cancellieri, Vecino, Dia.

Assenti: Belahyane, Isaksen, Sana Fernandes

Sul campo anche tutti i portieri

L'allenamento live della Lazio

Ore 09.55: Lavoro tecnico con pallone per centrocampisti e attaccanti, mentre Provedel e Mandas stanno iniziando il proprio riscaldamento in una porta con Renzetti e Furlanetto impegnati in parate in tuffo nell'altra parte.

Ore 10.01:

Iniziano le esercitazioni con due gruppi a metà campo di conduzione palla e conclusione verso la porta difesa da Renzetti e Furlanetto

Rossi: Cataldi, Guendouzi, Basic, Zaccagni, Cancellieri, Dia.

Azzurri: Rovella, Dele-Bashiru, Vecino, Noslin, Pedro, Castellanos,

Ore 10.14:

Provedel e Mandas continuano il loro allenamento con Mister Nenci (preparatore dei portieri) sulle uscite basse.

Ore 10.27:

Cambio della guardia, in campo i difensori mentre rientrano attaccanti e centrocampisti. Non si sono visti Belahyane e Isaksen.

In campo: Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Provstgaard, Nuno Tavares, Gila, Marusic, Ruggeri, Romagnoli

Assenti: Gigot e Patric

Ore 10.30:

Iniziano le esercitazioni sulla linea difensiva a quattro. Con i due gruppi che si alternano a tenere la linea sui lanci lunghi e muoversi in base al pallone.

Bianchi: Gila, Pellegrini, Provstgaard, Lazzari

Celesti: Tavares, Romagnoli, Hysaj, Marusic

Jolly: Ruggeri

Ore 11.10:

Termina l'allenamento, appuntamento a questo pomeriggio