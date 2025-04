Lazio, continua la crescita di Rovella, eguagliato il suo record personale: ora manca solo…

La Lazio si prepara a disputare il match contro il Parma rinviato a lunedì sera alle ore 20:45. Sarà una partita importantissima perché dopo la delusione europea la squadra deve puntare al campionato e a queste ultime cinque partite, la prima delle quali proprio quella casalinga contro il Parma

Contro il Parma la partita di Rovella: il centrocampista ricercherà il goal come in Parma-Lazio

La partita contro il Parma si configura come una vera e propria rivincita per chiudere il cerchio e riprendersi la champions.in particolare, uno dei più determinati sarà proprio il centrocampista Nicolò Rovella, ancora alla ricerca del primo goal con l’aquila sul petto da quando il 1 dicembre scorso gli venne annullata proprio la rete siglata contro il Parma al Tardini che, forse, avrebbe cambiato le sorti dell’incontro (che finì con una sconfitta per 3-1 della Lazio). Quel goal annullato è rimasto nella testa di Nicolò che stava ancora esultando sotto il settore ospiti quando l’arbitro Zufferli venne richiamato al Var da Paterna per un presunto contatto precedente con Mohammed, nonostante Keita avesse fatto ripartire una nuova azione. Una chiara violazione del protocollo fra i tanti torti arbitrali subiti quest’anno tra Lazio e contenuti in un dossier completo a Formello, documento che può essere stralciato solo in caso di quarto posto.

