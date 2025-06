Tchaouna-Burnley ci siamo: la Lazio ha inserito la futura rivendita

Una clausola che al momento la Lazio sta soffrendo molto per i giocatori di proprietà come Mario Gila e Nuno Tavares. I due calciatori fanno gola a tanti ma i capitolini devono calibrare per bene la loro cessione poichè pesa sul prezzo del loro cartellino la famosa futura rivendita. Lo spagnolo infatti vede dimezzare un ipotetico incasso dalla sua cessione ( 50% ) mentre il terzino portoghese dovrebbe avere una percentuale attorno al 40% da girare in questo caso all'Arsenal.

I biancocelesti stavolta hanno provato a fare lo stesso, anche se in forma nettamente minore. Il giorno che Tchaouna lascerà il Burnley, che sta per diventare il suo nuovo club, quest'ultimo dovrà versare una percentuale nelle casse della Lazio.

I dettagli della trattativa

Col passare delle ore ha preso forma la trattativa tra Lazio e Burnley per il trasferimento di Tchaouna. Il centrocampista francese da giorni aveva l'accordo con il club inglese. Quest'ultimo ha affondato poi il colpo alzando l'offerta alla Lazio, ovvero 14 milioni di euro la base fissa più 3 milioni di bonus. Un altro dettaglio che ha spinto i biancocelesti a cedere dopo solo un anno l'ala francese è stato l'inserimento della clausola sulla futura rivendita, che è del 10%.

Un incasso importante che può sbloccare i biancocelesti in entrata

Quest'anno il calciomercato della Lazio è partito come sempre, ovvero con il freno a mano tirato. Problemi economici o meglio problemi con il solito indice di liquidità. L'unico modo per sbloccare il tutto è qualche cessione. La prima è arrivata, Tchaouna potrà permettere ai biancocelesti di iniziare a muoversi e a sedersi al tavolo delle trattative. Finalmente Fabiani e Lotito potranno prendere in mano la lista di Sarri ed iniziare a lavorare per accontentare il tecnico toscano.