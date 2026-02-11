Lotito punta alla Coppa Italia: premi alla Lazio per l’Europa

Claudio Lotito punta forte sulla Coppa Italia e promette premi ai giocatori in caso di vittoria. L’obiettivo è chiaro: conquistare il trofeo per rilanciare la stagione e centrare la qualificazione europea.

Lotito cambia strategia e segue la squadra in trasferta

Cambio di strategia comunicativa e primo segnale concreto. Dopo la presenza di domenica allo Stadium, come riportato da Il Messaggero, il presidente è atteso questa sera a Bologna per sostenere ancora la Lazio. Anche per una questione scaramantica: era da tempo che il patron non seguiva due trasferte consecutive. Prima dell’apparizione sotto la Mole, infatti, mancava lontano dall’Olimpico dal 25 febbraio 2025, giorno dei quarti di Coppa Italia persi 2-0 contro l’Inter a San Siro. Quasi un anno fa c’era anche un contesto politico legato alla presenza a Milano di Paolo Zampolli, imprenditore vicino a Donald Trump in Italia. Stavolta lo scenario appare differente.

Si nota un nuovo presenzialismo da parte di Lotito, dopo anni concentrati principalmente sull’attività al Senato. In molti gli hanno suggerito maggiore vicinanza alla squadra in una fase delicata, probabilmente la più contestata della sua gestione iniziata nel 2004. Questa sera, alle 21, la Lazio scende in campo al Dall’Ara per i quarti di Coppa Italia e il presidente considera il trofeo una priorità assoluta.

Coppa Italia obiettivo primario per tornare in Europa

A inizio stagione era stato stabilito un premio di circa 2 milioni di euro lordi per l’eventuale successo finale. La Lazio non resta fuori dall’Europa per due stagioni consecutive da tempo, e la Coppa Italia rappresenta una via concreta per evitare questo scenario. A Formello, prima della sfida di Lecce, Lotito aveva già spronato il gruppo con un discorso motivazionale, invitando tutti a dare il massimo nella competizione, che potrebbe aprire ulteriori slot europei in campionato nel caso di finaliste già qualificate tra Champions ed Europa League.

Non a caso, a metà gennaio, era stato programmato anche un ritiro a Coverciano per aumentare la concentrazione. Sarri inizialmente aveva preferito non commentare, ma domenica ha chiarito la sua posizione: «Sembra che siamo rimasti solo noi e sette squadre di Serie B in questa competizione. In realtà ci sono le più forti ed è complicato vincerla. Per noi resta un’opportunità e proveremo a giocarci le nostre chance».