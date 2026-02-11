Coppa Italia, Lotito sarà presente al Dall'Ara: promesso un premio alla squadra

In vista dell’impegno di questa sera contro il Bologna, nei quarti finali di Coppa Italia, sarà presente al Dall'Ara Claudio Lotito. Secondo quanto raccolto dall'edizione odierna de Il Messaggero, dopo aver presenziato allo Stadium in occasione della sfida contro la Juventus, il patron biancoceleste sarà presente anche a Bologna per l’importante sfida di Coppa Italia.

Il premio in palio per la squadra

Inoltre, il presidente avrebbe promesso un premio di 2 milioni di euro lordi, dato che considera la Coppa Italia un obiettivo prioritario della stagione. Vista la situazione in casa Lazio, riuscire ad arrivare fino in fondo e vincere la Coppa Italia potrebbe permettere ai biancoceleste di assicurarsi un posto in Europa, soprattutto alla luce dei risultati altalenanti in campionato e delle numerose concorrenti che potrebbero soffiare il piazzamento europeo alla Lazio.