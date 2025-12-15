Xmas 2025, Lotito: "La Lazio non è in vendita. Ha colpa anche la tifoseria quando..."

Archiviata trasferta di Parma, la Lazio deve già pensare al prossimo impegno con la Cremonese, soprattutto alla luce delle numerose assenze tra squalifiche, Coppa d’Africa e infortuni, che hanno messo la squadra di Maurizio Sarri in piena emergenza.

In attesa del prossimo impegno, in programma sabato 20 dicembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti si concedono una serata all’insegna dei festeggiamenti in occasione delle feste natalizie. Nel corso dell’evento organizzato dalla società al locale Spazio Novecento per la tradizionale cena di Natale, il presidente Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni.

L'intervento di Lotito

Vittoria della svolta a Parma? È sempre difficile fare previsioni, questa è una squadra che ha trovato coscienza die propri mezzi, gioia di stare insieme, è un gruppo di combattenti e mai di reduci nell'atteggiamento e nel modo di pensare e contro qualsiasi avversità si compatta per dimostrare il proprio valore. Quest'anno di avversità ne abbiamo avute forse troppe alcune di queste potevano essere evitate anche per responsabilità non nostre, ne abbiamo preso atto, speriamo di esserci messi alle spalle questa negatività e parta un nuovo percorso che possa dimostrare che questa squadra se la combatta al pari con tutte, poi le partite vanno giocate, ma la società non si sottrarrà da qualsiasi iniziativa necessaria non a svilire il valore dell'organico ma a integrarlo.

Mercato di gennaio

Quelle avversità avvenute nel mercato estivo sono state piuttosto incomprensibili perchè noi avevamo un indice di liquidità che ho definito di stupidità: questo indice fu inserito illo tempore quando il Parma stava fallendo con la logica di preservare l'integrità del campionato atteso che questo indice fa un monitoraggio a breve nella stagione. L'indice era basso era 0.2, era comprensibile perchè significa che dovevi avere la cassa necessaria per ultimare il campionato, con il tempo l'hanno incrementato, ci sono stati pronunciamenti giurisprudenziali anche in contrasto con la normativa europea perchè l'indice di liquidità è l'opposto dell'indice di solidità, infatti molte squadre che avevano l'indice di liquidità a posto avevano una situazione drammatica per l'indebitamento. È avvenuto che noi memori di certe situazioni sapendo il mio direttore amministrativo, che ho trovato e non scelto ma stimo ed è una persona corretta, ha scaricato al 31 marzo una serie di costi che potevano essere evitati ad esempio all'Academy, allo stadio che stimo portando avanti con spese e progettazioni scaricate a quella date che hanno per 3 milioni gravato. Quando ho visto l'indice non a posto, ho fatto presente questo problema ma mi è stato detto che non c'è stato nessun problema perchè l'indice di liquidità è stato abolito a decorrere dal 1° luglio. A questo punto qualcuno ha deciso che il mercato dovesse essere spezzato in due parti, una prima tranche 1 luglio-31 agosto con la vecchia norma inesistente, con la fotografia al 31 marzo e non al 30 giugno e lì la situazione sarebbe cambiata e la seconda parte da gennaio con la nuova impostazione che è quella della UEFA dove noi abbiamo avuto sempre il via libera. Ci hanno creato un danno reale perchè ci hanno impedito di comprare giocatori, se non avessi fatto una campagna importante d a117 milioni non avremmo avuto nemmeno la squadra. Non abbiamo potuto vendere nemmeno due giocatori e comprarne altri due su cui eravamo in trattative, ci è stato impedito perdendo 50 milioni. Questa cosa è normale? Secondo me no, non potevamo comprare prendere giocatori nemmeno del settore giovanile. Siamo andati avanti con le risorse che avevamo, nessuno ha mentito ed eravamo convinti che nella peggiore delle ipotesi si sarebbe fatto un mercato a saldo zero, mi sembrava la cosa più logica. Questo indice serve per evitare il fallimento, ma la Lazio non ha questo problema perchè ha una situazione patrimoniale e lo vedrete di circa 300 milioni, ha un parco giocatori stando a Transfermarkt di circa 350 milioni e ha al marketing che esce da 21 anni con 15-6 milioni di utili. Se uno sa fare queste cose ha un valore importante. Quindi perchè blocchi il mercato? Tutti hanno pensato che la società sta per fallire creando und anno reputazionale, la mia più grande soddisfazione è che dopo che è successo questo fatto mi ha chiamato un direttore di banca che rideva perchè diceva che erano pazzi e un rappresentante di società di televisiva dicendo che erano ignoranti. Serviva mettere l'indice di solidità che va a valutare la consistenza della società. La cosa che mi dispiace è che qualcuno strumentalmente ha usato questa situazione negativa per andare contro la società. Il tempo sarà galantuomo, io sono un combattente e mai un reduce alla fine si faranno i conti con tutti, la gente deve imparare a comportarsi in maniera trasparente.

Perchè solo la Lazio ha avuto il blocco?

La Lazio è virtuosa e non ah debiti, leasing, bond, per un semplice motivo perché se faccio l'Academy dovrei fare un mutuo e quel mutuo non viene percepito non va valutato nell'indice è questo il tema. Uso la cassa per risparmiare e abbiamo indebitamento riferito ai crediti, sto smobilizzando i soldi miei dovuti mentre qualcuno fa addebiti per 5-600 milioni a tassi usurai, qualcuno parla e non sa manco quello che dice eppure si iscrive al campionato e fa mercato senza problema.

A gennaio che succede?

Lo dovete chiedere alla commissione, ho presentato i conti e siccome li decide la commissione, siamo fiduciosi nella valutazione.

Perchè non ha mai fatto un aumento di capitale?

Lei parla di cose che non sa, l'9ndice valeva 115 milioni, lo scostamento 3,1 milioni, Avresti messo 115 milioni su una società che non ha bisogno di capitalizzazione. Io pensavo che il mercato non fosse bloccato e non doveva esserlo. È stata applicata una legge che andava abolita, oggi l'80% delle squadre stanno creando un problema, ci saranno diverse squadre che non potranno far mercato.

Le altre squasrre sono rientrate nei paletti…

Le altri avevano un indice legato all'indice di liquidità, che non è l'indice di solidità, perchè puoi avere tutti i debiti ma hai l'indice a posto perchè copre fino a giugno. Il mercato è il 1° luglio no? LA stagione va da 1° luglio l 30 giugno, quindi perchè applichi quella norma per quel mercato? In Europa la Lazio non ah mai avuto un problema, valuti lei se il problema è federale. Fatevi una domanda e datevi una risposta.

Plusvalenze a gennaio?

Sono abituato a fasciarmi la testa quando me la rompo, voi andate in ospedale vi ingessate per paura che vi fate male. Io sono fiducioso nella gestione, in quello che la Lazio rappresenta. Trovate una società di calcio che ha 300mln di patrimonio immobiliare senza lo stadio? È una società che sta fallendo? Questa materia penso di conoscerla, penso che quello che ho fatto io non lo ha fatto nessuno: la Lazio è stata la prima società italiana quotata in borsa ad adottare il sistema mutuale, la prima a fare al transazione col fisco, la prima che ha fatto al rivalutazione nel marchio. Il marchio che tutti contestavano sono 21 anni che produce 15-6 milioni l'anno. Onestamente è una follia il sistema. La Lazio non ha richiesto di cambiare i parametri mentre tante squadre sì.

Il clima di contestazione

Il tradito sono io, ho lavorato sempre per la Lazio. Hanno messo in giro cose false. La Lazio non in vendita, la Lazio è inscalabile purtroppo mi devono sopportare, se decido di vendere vendo se no no, è inutile che mi minacciano. Quando uno arriva a fare quello che è stato fatto contro di me, io sto sempre là, mi hanno rafforzato. Io campo fuori dalla Lazio loro sì. Io li conosco nome per nome chi fa pseudo-comunicazione, sono pennivendoli. La Lazio non è usabile perchè quello di oggi sta in diretta, abbiamo fatto due studi televisivi, radiofonico, nessuno ce li ha. Se non sanno di che parlano di che parliamo?

Il clima di tensione non l'ha creato Lotito, qualcuno l'ha creato il passo indietro lo devono fare chi ha creato questo clima. Questo nuoce alla Lazio.

Gli errori arbitrali?

Non mi permetto di fare commenti però chi vede le partite si può rendere conto di quello che sta succedendo. Questa è responsabilità anche della tifoseria perchè quando è unita quando invece non lo sono il cane morde sempre lo straccione se tutti attaccano può darsi anche che qualcuno dica chi se ne frega tanto stanno tutti contro. A livello femminile ieri è successa la stessa cosa, poi per fortuna nostro signore vede e provvede e abbiamo vinto. Quello che stiamo facendo lo stiamo facendo per l'interesse della società. Quando l'ho preso io era fallita, da quella data ad oggi ha avuto un percorso diverso di cui ci vantiamo. Abbiamo un appelli internazionale oltreoceano perchè domani un membro della mai famiglia suonerà la campanella al NASDAQ ed è il secondo caso nella storia di una squadra di calcio, il tema è semplice però non posso fare la battaglia contro le persone che artatamente cercano di screditare. la squadra è serena e tranquilla vi risulta che qualcuno non ha preso lo stipendio? Nono stante stia pagando 30 milioni di pregresso che fra un anno non ci saranno più e avrò 30 milioni in più

