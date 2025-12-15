Xmas 2025, Piemonte: "Contenta per il gol in casa, merito della squadra"

Durante la tradizionale cena di Natale della Lazio, Martina Piemonte ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista, tornando sulla vittoria ottenuta dalla Lazio Women contro il Parma. L’attaccante biancoceleste è stata la grande protagonista del match, firmando il gol decisivo che ha regalato tre punti preziosi alla squadra.

Queste le sue parole:

Sicuramente quando faccio gol non è che sono da sola, c’è un lavoro di squadra molto importante. Stare in 10 non è facile, abbiamo cercato fino all’ultimo di restare unite e compatte. Poi è arrivato il gol, grandissimo cross di Oliviero. Questo è il mio lavoro e sono contenta di averlo fatto in casa. Sicuramente rispetto all’anno scorso si è alzato il livello, dipende solo da noi partita dopo partita e poi vediamo a fine campionato come andrà.

Adesso abbiamo di nuovo il Parma in Coppa Italia, dobbiamo chiuderla bene. Sono sicura che daremo tutto, è l’ultima partita e faremo di tutto per chiudere in bellezza.

Come sta andando la mia esperienza alla Lazio? Molto bene, dal mio arrivo dall’Inghilterra è stata tosta tornare dopo quella esperienza lì. Mi hanno aiutato tantissimo le mie compagne e l’allenatore, adesso sono più serena e si vede anche in campo-.