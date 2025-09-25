EA Sports FC 26: l'indagine sul percorso della Lazio negli ultimi cinque anni di Campionato

Per gli appassionati di calcio è in arrivo un nuovo ed entusiasmante videogioco, infatti, la versione di EA Sports FC 26 sarà disponibile a partire dal 26 settembre. Oltre a ciò, un interessante studio ha indagato sugli andamenti dei club gli italiani negli ultimi 5 anni di Campionato, presentando le valutazioni delle squadre a partire da FIFA 22 a FC 26 e concentrandosi sui rendimenti in Campionato, le strategie di mercato e il valore delle rose. Riguardo a ciò, lo studio di Sitiscommesse.com ha elaborato una serie di dati per mostrare il percorso di ciascuna squadra.

Lazio: l'analisi di Siti scommesse.com

Come riportato dalla ricerca di Sitiscommesse.com, la Lazio ha seguito un percorso più o meno lineare, con un punteggio che è oscillato tra 78 e 80 nelle ultime 5 stagioni, ottenendo un 79 nella nuova versione del videogioco, con la risalita di un punto rispetto a FC 25 per via della fiducia da parte del gioco al club nonostante i problemi che sta affrontando. Per quanto riguarda l'andamento in Campionato, invece, le aquile hanno sempre lottato per ottenere un posto in Coppa e questa stabilità è stata percepita dal gioco, tuttavia, a far registrare un calo è stato il passaggio dalla leggenda Ciro Immobile, che in FIFA 22 aveva ottenuto 86, al capitano Mattia Zaccagni, a cui è stato dato un punteggio di 84 in FC 26.

Il percorso delle altre squadre di Serie A

Per quanto riguarda le altre squadre che attualmente occupano un posto in Serie A, il loro percorso è leggermente altalenante, tanto che alcune hanno anche trascorso delle stagioni in Serie B. Como, Pisa e Cremonese erano state escluse dall'indagine in FIFA 22, tuttavia, da FIFA 23 a FC 26 il loro punteggio è salito rispettivamente di 7, 2 ed un punto, passando da 69, 70, 72 a 76, 72, 73. Ad acquistare punti sono state anche Lecce, Inter, Parma e Bologna, che sono passate da 69, 82, 71, 75 a 72, 84, 73, 76, ma non solo, Fiorentina, Napoli e Roma, attualmente a quota 77, 81, 80, hanno ottenuto un punto a testa rispetto a FIFA 22. Ad aver svolto un percorso lineare ci sono soltanto Torino e Milan (76 e 80), mentre ad essere scese ci sono ben 8 club, infatti, Atalanta, Lazio, Sassuolo, Genoa, Udinese, hanno perso un punto ed ora si trovano a 79, 79, 74, 73, 73. Anche il punteggio di Cagliari e Verona è calato, passando da 75 a 73 per entrambe, tuttavia, la squadra che ha avuto la discesa maggiore è stata la Juventus che da FIFA 22 a FC 25 è scesa di ben 3 punti, arrivando a quota 80.