Alla vigilia dalla nuova stagione di Serie A, le squadre italiane si stanno preparando per i rispettivi esordi in campionato. Sotta la nuova guida di Maurzio Sarri, la Lazio debutterà domenica 24 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Sinigaglia contro il Como di Fabregas.

A soli due giorni dall'inizio ufficiale della nuova stagione biancoceleste, il capitano Mattia Zaccagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società biancoceleste, di seguito le sue parole.

L'intervento del Capitano biancoceleste

Siamo molti contenti che riinizi il campionato del lavoro svolto durante questo ritiro. Abbiamo lavorato forte e in modo serio. Siamo contenti del mister e dello staff. Siamo pronti a riiniziare. Il finale della scorsa stagione? Non ci ha dato ciò che speravamo. Il calcio è questo, bisogna rialzarsi e ripartire, e tra due giorni è il momento di farlo.

Che è avversario è il Como?

È una squadra in costruzione, è una società che ha speso tantissimi dolsi nelle ultime due sessioni di mercato, una squadra organizzata che vuole dire la sua. Noi abbiamo tutte le carte in regola per portare via punti.

Sull'infortunio e l'operazione

Come mi sento? Avrei dovuto affrontare prima la situazione che si era creata, l'infortunio che mi portavo dietro negli ultimi tre mesi, ho provato a non operarmi, ma non è servito a nulla perché sono arrivato ad un punto di non ritorno. Ho deciso di operarmi, è andato tutto bene, la riabilitazione è stata la migliore. Sono molto contento dei miei tempi di recupero, ho perso 7 giorni di ritiro. Ora mi sento bene.

Sulla fascia da capitano

Sono contento e orgoglioso è un grande onore indossare la fascia da capitano. era il percorso che volevo fare, diventare un punto fermo dello spogliatoio.

Il ritorno di Sarri

Per molti è stato facile, ma anche per i nuovi è stato un percorso di inserimenti veloce, hanno da subito appreso le idee del mister, e ne siamo tutti molto contenti. Tra poco vedremo davvero un bel lavoro da parte dei nuovi ragazzi.

Se sono il preferito di Thiago? Per ora sono il suo preferito, vedo che sta iniziando ad amare il pallone come me, gli piace venire allo stadio e vedermi in Tv.

Che campionato sarà?

Sarà difficilissimo. Ci sono molto squadre forti e organizzate e il divario tra le piccole e le grandi è sempre di meno.

Il giocatore che mi intriga vedere quest'anno in Serie A? Ho sempre stravisto per Modric, sarà un grande onore giocarci contro.

Che Lazio trova la Serie A?

Abbiamo avuto il problema del mercato bloccato e il mister dal primo giorno ci ha detto di prendere questo come una sfida e lo stesso spogliatoio ha capito questa cosa. Abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno. Siamo tutti centrati per il nostro obiettivo.

Sulla Nazionale

È un obiettivo importante per me, è importante qualificarsi al mondiale è il mio sogno e il mio obiettivo arrivarci.

Il dato degli abbonamenti ci da grande orgoglio e carica, penso che un grazie detto qui non sia abbastanza. Il nostro compito è farli divertire sugli spalti e ringraziarli sul campo.

La prematura scomparsa di Diogo Jota

Sono cose che mi e ci spaventano tanto, ci fanno capire che la vota è un attimo. Quando escono queste cose cerco di isolarmi, non riesco nemmeno a pensare al dolore della famiglia. Bellissima la coreografia fatta alla prima di campionato al Liverpool. La vita è questa e va accettata. Ma penso che abbiano lasciato un ricordo indelebile.

Che estate è stata a Napoli dopo la doppietta di Pedro

Ho un sacco di amici napoletani e non so quanti mi hanno scritto per avere un video di saluti da parte di Pedro.

Mancano 37 presente per raggiungere quota 200 presenze con la maglia biancoceleste