Abbate: "Conferenza? Non ha scelto Sarri. È stata la società a decidere di non farlo parlare"

Mancano solo due giorni all’esordio in Serie A della nuova stagione biancoceleste: domenica 24 agosto, alle ore 18:30, la Lazio sarà impegnata in trasferta contro il Como.

Nel corso della trasmissione Morning Lazio su Radio Laziale, il giornalista de Il Messaggero, Alberto Abbate, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla scelta della società di annullare la conferenza stampa pre-partita di Maurizio Sarri.

Conferenza? Non ha scelto Sarri! Pensavo potesse essere una decisione di Sarri, anche scaramantica, di non rilasciare dichiarazioni alla prima. Poi pero ho scoperto che non è stata affatto una sua scelta, ma che è stata la società a decidere di non farlo parlare. Poi magari un giorno ci spiegheranno il motivo.