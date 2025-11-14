Isaksen: “Fisicamente mi sento meglio, dopo il gol contro il Cagliari…”

Dopo la mononucleosi avuta in estate, Gustav Isaksen sta ritrovando la sua forma migliore: il gol contro il Cagliari e la super prestazione contro la Juventus hanno fatto felice Sarri ma allo stesso tempo contro Pisa e Inter il danese poteva dare sicuramente di più. Alla vigilia di Danimarca-Bielorussia, Isaksen ha parlato così del suo attuale momento di forma.

Isaksen commenta il suo attuale stato di forma

Mi sento fisicamente e mentalmente meglio rispetto a quando ero stato convocato con la Nazionale un mese fa. Sto molto bene e spero di poter aiutare la squadra con gol e assist. Il ct Riemer e i miei compagni di squadra mi danno moltissima fiducia. Questo è importante per me come giocatore, credo di più in me stesso e nelle mie capacità per affrontare al meglio ogni partita.

Il gol contro il Cagliari e la Nazionale