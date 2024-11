LE PAGELLE di Monza-Lazio: un super Zaccagni la decide

La partita delle ore 18.00 di questa domenica è Monza-Lazio. I biancocelesti arrivano da un momento eccezionale mentre il Monza sta iniziando a mostrare il buon lavoro del neo allenatore Nesta altalenando momenti positivi a quelli negativi. Il primo tempo vede la squadra aggressiva per i primi 10 minuti, poi escono fuori i capitolini con un dominio che arriva da un possesso di palla veloce caratterizzato da affondi improvvisi. Zaccagni a fare la differenza sulla zona sinistra e centrale di campo. Colpisce un palo con un tiro a giro e poco dopo segna nello stesso modo, diventato oramai un marchio di fabbrica. La Lazio non corre rischi e svolge per gli interi 90 minuti una partita meno brillante ma tatticamente perfetta annullando ogni rischio in fase difensiva. Di seguito le pagelle.

Nella pagina successiva le pagelle della partita