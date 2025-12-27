Calciomercato Lazio, Lorenzo Insigne dice "A presto": il punto sul suo arrivo

La finestra di mercato di gennaio si avvicina e l'arrivo di Lorenzo Insigne alla Lazio sembra star diventando realtà, infatti, il vice Zaccagni aspetta soltanto di riabbracciare il suo maestro, il Comandante Maurizio Sarri, che a sua volta vede nell'ex Napoli e Toronto una risorsa necessaria per rafforzare la rosa biancoceleste.

Lazio-Insigne, la questione slot over

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il calciatore si trova a Roma da qualche giorno per alcuni incontri di mercato insieme al manager D'Amico e aspetta soltanto di firmare con la Lazio, tuttavia, prima bisognerebbe liberare un posto tra gli over 22 per fare spazio all'esterno. Adesso la decisione passa nelle mani di Lotito, che deve decidere se accontentare il Comandante o puntare sul 24enne dell'Atalanta Daniel Maldini, schierandosi dalla parte del Ds Fabiani.

Lazio-Insigne, il messaggio che fa sperare i tifosi

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Lorenzo Insigne ha già rifiutato ogni tipo di contratto e spera soltanto di poter vestire la maglia biancoceleste e riabbracciare il suo amato mister, infatti, ieri l'esterno ha concesso delle foto in un ristorante ad alcuni bambini di fede laziale e gli ha salutati con un “A presto”, un messaggio che fa sperare tutte le tifoseria biancoceleste.