Fiorentina shock, calciatore fuori rosa dopo un’intervista non autorizzata

Clamorosa decisione in casa Fiorentina, giocatore messo fuori rosa dopo dichiarazioni non concordate. Niente trasferta a Parma per Amir Richardson. Il centrocampista non figura nella lista dei convocati viola dopo l’intervista concessa a L’Équipe, nella quale – senza autorizzazione del club – ha manifestato chiaramente l’intenzione di lasciare Firenze, indicando anche una meta precisa: il Nizza. Una presa di posizione che, come riferito da FirenzeViola.it, non è passata inosservata e ha spinto il tecnico Paolo Vanoli a escluderlo dalla gara del Tardini.

Mercato viola, futuro lontano dopo l’intervista non autorizzata

L’allenatore aveva tentato di rilanciarlo dopo un lungo periodo ai margini durante la gestione di Stefano Pioli, ma i segnali di fiducia non sono bastati a modificare il suo stato d’animo né a fargli accettare l’inizio della stagione. Le dichiarazioni rilasciate alla stampa, arrivate inoltre in una fase di silenzio comunicativo della società, non sono state apprezzate dalla dirigenza viola, che ha scelto di assumere una linea dura.

Amir Richardson Fiorentina, esclusione dopo l’intervista

Il destino del centrocampista marocchino sembra quindi sempre più distante dalla Fiorentina. Amir Richardson resta uno dei nomi caldi in vista del mercato per cambiare aria: il Nizza rappresenta una soluzione concreta, ma anche in Italia non mancano i sondaggi. In Serie A, infatti, avrebbero mostrato interesse il Genoa di Daniele De Rossi e l’Hellas Verona, che aveva già chiesto informazioni nella scorsa sessione estiva.