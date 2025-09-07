Gattuso prepara Italia-Israele: ecco le sue parole

Vittoria convincente contro l'Estonia, non solo un risultato netto ed importante ma anche una prestazione fatta di buon gioco. Così la nuova Italia di Gennaro Gattuso ha convinto alla prima uscita. Adesso arriva l'Israele e il messaggio che vuole mandare alla squadra è chiaro ed è quello di non abbassare la guardia.

C'è tanta attesa per la seconda uscita della nazionale azzurra, l'avversario non è certo una grande squadra ma al di là questo il campo darà le sue risposte in ogni sfaccettatura possibile. Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando momento e situazione dei suoi azzurri.

Le parole di Gennaro Gattuso sul prossimo match

Estonia e Israele sono due squadre strutturate in maniera diversa. Molto fisica l’Estonia, loro di qualità che gioca bene in transizione. Vengono da 6 vittoria e una sconfitta, in salute, non meritava di perdere contro la Norvegia. Possono far male in transizione, bisogna portare rispetto, non sarà facile.

Ci saranno cambiamenti?

Vedrete domani, vediamo. Noi dobbiamo ripartire sicuramente da prestazione e certezze, come l’intensità, il voler fare la partita e giocare nella metà campo loro. Bisognerà fare attenzione.

Situazione guerra

Ho detto che mi dispiace di averli beccati nel nostro girone, è una squadra che gioca bene. Poi fa male vedere cosa sta succedendo e più di questo non voglio dire. Fa male vedere persone e bambini che perdono la vita. Noi dobbiamo fare la partita e siamo qui per questo.

Le parole di Gattuso in conferenza

Gattuso ha cominciato la conferenza stampa parlando della gara: “Sarà una partita in cui dobbiamo stare molto attenta sulle transizioni. Lì ti possono fare male avendo giocatori brevilinei con pepe e capacità. Con i due attaccanti abbiamo lavorato, ma non è quello il problema, è come giocare nella loro metà campo, come gestire bene“.

Il CT della Nazionale ha poi voluto fare i complimenti a chi nella gara contro l’Estonia è partito dalla panchina: “Dobbiamo fare i complimenti a Cambiaso, Raspadori, e a chi è entrato l’altro giorno. Hanno dato vivacità, energia fresca. Questo è un aspetto da non sottovalutare. Si possono cambiare il 45% dei calciatori, è un valore aggiunto. Abbiamo la fortuna di avere giocatori interessanti anche in panchina, può essere un valore aggiunto come a Bergamo“.

L’allenatore dell’Italia si è anche espresso sulla possibilità di vedere Retegui e Kean insieme: “Può funzionare sì ma si tratta di cercare equilibrio. Sono due giocatori che lavorano insieme, vengono a legare e ci danno profondità. Domani avremo una partita totalmente diversa da venerdì. Parlo proprio di caratteristica delle due squadre“.

Gattuso ha parlato anche dello stato d’animo intorno alla Nazionale: “Prima di firmare con la Figc avevo chiaro cosa dovevo fare, non so se la strada giusta o sbagliata. Per me è quella dell’entusiasmo, di farli allenare col sorriso e senza appesantirli. Loro si sono fatti trovare pronti, poi dobbiamo raccogliere quello che abbiamo seminato. L’ambiente che si sta creando dobbiamo portarlo fino a giugno. Facile parlare ora, è stata la prima settimana. Se durerà vuol dire che abbiamo fatto bene”.