Sirene inglesi e spagnole per Castellanos: la Lazio si muove già per il sostituto

È in bilico il futuro del Taty alla Lazio? Dopo una stagione travagliata per l'attaccante argentino, tra infortuni e assenze, il numero 11 di mister Baroni è in procinto di concludere il suo secondo anno in biancoceleste. A una sola giornata alla fine di questa stagione di Serie A, già circolano voci di mercato sul destino del classe 1998.

Premier League e Liga puntano il Taty

Castellanos sarebbe infatti entrato nel mirino di alcuni club della Premier League e della Liga, secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Per la società biancoceleste la possibile cessione del Taty dipenderà da offerte allettanti e vantaggiose, solo in tal caso il club potrà avviare delle valutazioni. Qualora la Lazio dovesse decidere di vendere il suo centravanti, in mente ha solo profili di spessore per sostituire Castellanos. In questa stagione l'attaccante biancoceleste ha siglato 14 goal tra campionato e Europa League, un rendimento migliore rispetto allo scorso anno, ma ancora lontano per imporsi un centravanti di spicco.

Il Villarreal, qualificato in Champions League, e il Betis Siviglia, che si è assicurato l'Europa League per il prossimo anno, avrebbero messo gli occhi sull'attaccante biancoceleste, recentemente convocato anche da mister Scaloni a supporto della prestigiosa Nazionale argentina per i prossimi impegni dell'Albiceleste. Anche in Premier League diversi club sarebbero in cerca di centravanti: Wolverhampton, Manchester United, West Ham e Nottingham Forest starebbero valutando tutte il Taty insieme ad altri profili per la prossima stagione.

I possibili sostituti dell'argentino

Il possibile addio del Taty porta la società biancoceleste a fare già delle valutazioni per la prossima stagione: in caso di partenza dell'argentino la Lazio dovrà trovare necessariamente un sostituto. Sui taccuini della società capitolina sono finite due vecchie conoscenze: Fotis Ioannidis, attaccante del Panathinaikos già sondato dal club gli anni scorsi, e Rafiu Durosinmi del Viktoria Plzen, incontrato agli ottavi di finale di Europa League.

Il primo, autore di 11 gol quest'anno rispetto ai 23 della scorsa stagione, era in procinto di lasciare il club, ma è stato costretto a restare, probabilmente controvoglia, e il suo rendimento sul rettangolo di gioco ne ha risentito. Valutato 20 milioni dalla società greca, il cui prezzo è trattabile, Ioannidis potrebbe essere una buona soluzione per rimpiazzare Castellanos, pagato invece 15 milioni di euro più 4 milioni di bonus.

Il secondo profilo, Rafiu Durosinmi, valutato invece a 9 milioni di euro, è rientrato solo a dicembre dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto ai box per un anno, a causa di un'operazione al ginocchio. L'attaccante era stato vicino all'Eintracht Francoforte, ma non avendo superato le visite mediche non è potuto partire per la destinazione tedesca.