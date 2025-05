Ritiro Reina, Pedro: "Un piacere giocare insieme in Nazionale e nella Lazio"

Pedro non poteva mancare tra i calciatori che hanno voluto omaggiare Pepe Reina a seguito del suo ritiro ufficiale dal calcio giocato. Le carriere di Pedro e Reina si sono intrecciate sia in Nazionale, entrambi hanno infatti fatto parte della Nazionale spagnola, che nella Lazio. Con un post pubblicato sui propri canali social anche l'attaccante numero 9 biancoceleste ha reso omaggio alla carriera dell'ex portiere laziale con un messaggio social carico d'affetto.

Congratulazioni Reina per la tua fantastica carriera, per tutto quello che hai ottenuto!!! È stato un grande piacere giocare e divertirsi insieme per tanti anni in Nazionale e Lazio, quanti momenti indimenticabili! Auguro il meglio a te e alla tua famiglia in questa nuova fase che inizia. Non cambiare mai leggenda!!