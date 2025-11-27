Milan-Lazio, Garlaschelli: "Risultato per niente scontato. Lo scambio Noslin-Ilic?..."

Renzo Garlaschelli, ex attaccante del club biancoceleste nelle stagioni 1972-1982, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale in vista della gara Milan-Lazio, in programma sabato 29 novembre alle ore 20:45.

Le dichiarazioni di Renzo Garlaschelli a Radio Laziale

Milan-Lazio

Sicuramente non sarà una partita facile, é charo che giochi con il Milan che sarà il favorito però non do per scontato il risultato. Io credo che la Lazio possa fare una buona partita, poi se perde a Milano non succede nulla. Giochi con il Milan, quasi primo in classifica, e ci può stare perdere una partita, però penso che questa squadra ha fatto bene l'anno scorso e sta facendo bene quest'anno, con tutti i problemi e gli infortuni. Bisogna rivedere qualche cosa ma per me il risultato non è scontato.

Gli aspetti sui quali bisogna migliorare

Taty mi piace ma alla lazio manca un centravanti da 25 gol, cosi la Lazio potrebbe avvicinarsi alle prime.

Lo scambio Noslin-Ilic

Sarri li vede durante la settimana e i giocatori lavorano in un certo modo, poi il mister lavora molto su questo aspetto. Si può cambiare qualcosa ma non un granché. Ilic? É un ottimo giocatore ma è da un po' che non lo vedo in campo, non credo che risolverebbe il problema però se puntano su di lui avranno le loro ragioni.

Toma Basic

Isaksen e Basic sono ottimi giocatori che fanno bene alla squadra. La Lazio non può vincere il campionato ma con qualche ritocco, con un centravanti che faccia qualche gol, potrebbe lottare per l'Europa. Noi siamo abituata a Chinaglia, Giordano, Signori e Immobile, tutti giocatori che andavano oltre i 20 gol, ma non si possono trovare giocatori cosi ogni domenica. C'è stato un buon momento per la Lazio e adesso siamo un po' fermi ma partire con un centravanti che ti possa garantire qualche gol in più è sempre meglio perché partire senza.

Il reparto difensivo e la mezzala da doppia cifra

La difesa sta andando molto bene, come l'anno scorso. La difesa se non e coperta dal centrocampo è difficile in ogni squadra, loro giocano bene ma si devono trovare gol dal centrocampo per fare respirare la difesa.

La mezzala da doppia cifra

É difficile trovarla oggi, neanche Barella, neanche la Juventus, l'Inter o il Milan ce l'hanno. Luis Alberto? É straordinario ma quando è arrivato non si conosceva, con Sarri ha avuto qualche problema. Ci vuole un po' di fortuna e devono essere bravi a trovare questi giocatori. Sarri molte volte lo lasciava fuori perche non era la mezzala che voleva lui, se ne é accorto dopo un po' delle sue qualità.

Se Sarri lavora più sull'aspetto psicologico che su quello tattico

Non conosco Sarri e non lo so ma e tutto possibile. Mi sembra un carattere difficile, non so se è paragonabile ad altri che sono stati sulla panchina della Lazio. Ognuno ha il suo modo di allenare. Quando è andato via era perche nello spogliatoio c'erano problemi, non andavano d'accordo.

Il reintegro di Dele-Bashiru

Per me Sarri ha fatto benissimo, mi aspettavo molto di più ma ci sta. Noi ne parliamo da tifosi ma la decisione finale è dell'allenatore.

Gustav Isaksen

Deve migliorare e deve essere più continuo. Lui è molto bravo ma a volte ha qualche calo, deve trovare le sue qualità e giocare sempre nello stesso modo, non fare una partita si e due no però è un giocatore molto bravo.

Mattia Zaccagni

É un giocatore bravissimo, é straordinario e sbaglia poche partite. Mi piace tantissimo ed é indispensabile per la Lazio. É da qualche anno che sta con noi ed ha fatto qualche gol, il capitano adesso non è la cosa fondamentale.

Il gol di Re Cecconi in Lazio-Milan del 1974